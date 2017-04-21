23 Апреля 2017 09:00

Республиканский субботник собрал более 3 миллионов белорусов, которые внесли свой вклад в благоустройство родного края.

В акции по традиции принял участие Президент Беларуси. Накануне Александр Лукашенко работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Глава государства в составе бригады выполнял работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии. Вместе с Президентом на объекте трудились чиновники, спортсмены и тренеры. Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство комплекса к марту 2018 года.

Сумма вырученных на нынешнем субботнике средств превысила цифру прошлого года и составила свыше 7 миллионов рублей. Собранные деньги помогут решить задачи в социальной сфере. Это и подготовка детских лагерей к сезону каникул, оснащение центров технического творчества, а также в экономике, оказав поддержку при создании инновационных компаний. Часть средств направят на реконструкцию историко-культурных объектов.