Рабочий визит Александра Лукашенко в Китай начался с открытия масштабного форума

14 Мая 2017 09:00

Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Этим утром Глава государства участвовал в торжественной церемонии открытия масштабного форума "Один пояс, один путь".

Это международная инициатива Китая по созданию и совершенствованию торговых путей, транспортных и экономических коридоров, которые свяжут 60 стран мира. На глобальный саммит белорусский лидер был приглашен своим коллегой - Председателем КНР Си Цзиньпином - одним из первых. Мировое сообщество ожидает, что именно в Пекине зададут новые импульсы взаимного развития стран и народов. Форум предусматривает обмен мнениями по политическим вопросам, объединение инфраструктур, беспрепятственную торговлю, поток средств, общение народов. Александр Лукашенко изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на Евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии. В Пекине Президенту Беларуси предстоит большой пул личных встреч с мировыми лидерами. Все-таки в китайской столице в эти дни присутствуют руководители почти трех десятков стран. Беларусь будет обсуждать и двусторонние соглашения, и проекты с КНР. Предполагается встреча Александра Лукашенко с Си Цзиньпином.

Ожидается, что переговорный марафон на форуме будет результативным. А отношения Беларуси с Китаем, Азией и всеми вовлеченными в глобальный проект странами выйдут на качественно новый уровень.