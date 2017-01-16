Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Египет

16 Января 2017 09:02

Сегодня лидеры двух стран откроют белорусско-египетский бизнес-форум. Кроме того, Александр Лукашенко встретится с премьер-министром Египта и председателем Палаты представителей. Накануне переговоры на высшем уровне длились более трех часов.

Александр Лукашенко и Абдель Фаттах Аль-Сиси договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта и налаживании производственной кооперации. Стороны настроены на активизацию взаимодействия в области атомной энергетики, машиностроении и строительной отрасли. Президенты подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений. По итогам встречи было подписано 10 документов о развитии сотрудничества. Для официального Минска Каир не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте.

Белорусско-египетские контакты будут продолжены. В том числе и на самом высоком уровне. Александр Лукашенко пригласил президента Абделя Фаттаха аль-Сиси посетить Беларусь с ответным визитом.