3 Мая 2017 19:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам XXI Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".

"Это масштабное событие имеет в нашей стране большой общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей национальных средств массовой информации убедительно свидетельствует об их значительном потенциале", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил традиционное участие в выставке представителей СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья. "Убежден, что проведение дискуссий, круглых столов, мастер-классов ведущих журналистов послужит повышению профессионального мастерства и дальнейшему развитию деловых и творческих контактов в сфере средств массовой информации", - подчеркнул Александр Лукашенко.