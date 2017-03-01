Присуждение государственных наград за научные труды не должно носить формального характера

1 Марта 2017 07:00

Об этом накануне заявил Президент Александр Лукашенко во время посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей 9-ой городской клинической больницы Минска. В фойе клиники размещается экспозиция, где представлены ноу-хау 12-ти претендентов на получение Госпремий в области науки и техники прошлого года. Это разработки и проекты в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, нефтедобычи, строительства, технологий и истории. Глава государства детально ознакомился со всеми работами.

В списке соискателей Гоcпремий и коллектив Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей. Глава государства ознакомился с новыми медтехнологиями, внедренными в работу клиники, пообщался с сотрудниками и пациентами. Президент поручил проработать вопрос о создании нового отдельного центра трансплантации органов и тканей.