Присуждение государственных наград за научные труды не должно носить формального характера

28 Февраля 2017 21:00

Об этом сегодня заявил Глава государства во время посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей 9-й городской клинической больницы. Здесь была организована экспозиция белорусских разработок, которые претендуют на получение госпремий в области науки и техники по итогам прошлого года. Александр Лукашенко детально ознакомился с каждым проектом. Всего их 12. Это лучшие инновационные достижения нашей страны, которые позволяют успешно развиваться в различных сферах. В списке соискателей государственных премий – и коллектив Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей. Отметим, в этой области медицины наша страна выходит на мировой уровень. По количеству трансплантаций Беларусь занимает лидирующую позицию среди стран СНГ. Кто и за что заслуживает государственного признания - в репортаже Натальи Бреус.

Данику почти 2. Родители мечтают, чтобы в будущем малыш выбрал профессию – нет, не журналиста. Мечтают, чтобы стал врачом. Медики спасли ему жизнь. Семья приехала из Борисова в центр трансплантологии на обследование. Полтора года назад мальчику пересадили часть маминой печени.

От болезни никто не застрахован – ни малыши, ни люди пожилые. В центре проходят лечение люди разных возрастов. А в этой палате отделения – еще и настоящий интернационал! Кумарбек приехал из Казахстана. Иван из Украины. Евгений Николаевич - белорус. Оказались братьями по несчастью – каждому нужна была новая печень. Евгений Николаевич прошел через операцию раньше всех - больше года назад.

Посещая центр, Глава государства заходит в эту палату в числе первых. Конечно, сразу разговор о самочувствии. Пациенты готовятся к выписке.

Кумарбек рассказывает свою историю. Белорусским хирургам пришлось исправлять работу казахстанских коллег. Бывает. Операция в Астане прошла неудачно. Его приняли в Минске.

А вот Ивану Проценко в Украине не смогли помочь: пересадка органов, которые не принадлежат родственникам, по закону запрещена. Отец пятерых детей не мог ждать, совсем отчаялся. Даже написал письма президентам – откликнулся только Лукашенко.

Конечно, главное внимание белорусским пациентам. Для них такая сложная операция бесплатна. Для иностранных граждан это платная услуга. Ежегодно принимают в среднем не больше трех десятков пациентов из-за рубежа.

Историю Коли из Речицы страна узнала в 2010, тогда мальчик стал первым ребенком, которому сделали родственную пересадку печени. Донором стал папа. Сегодня отец растит школьника, который увлекается математикой. И, кстати, до сих пор хранит игрушку, подаренную тогда Главой государства.

Детская трансплантация гораздо сложнее взрослых случаев. Примерно полсотни маленьких пациентов за время работы центра получили второй шанс на жизнь.

Александр Лукашенко общается с теми, кто прошел сложный путь от болезни к нормальной жизни. Для Лианы несколько лет назад почти что роковым оказалось отравление бледной поганкой. Бабушка девочки погибла, а саму Лиану еле спасли.

Ежегодно в мире проходит 120 000 операций по пересадке органов. В Беларуси почти полтысячи в год. Чаще всего под замену попадают почки, печень, реже – сердце, легкие. Такие операции команда талантливых врачей смогла поставить на поток. Говорят, сложно что-то делать в первый раз. Вот сейчас медики осваивают пересадку легкого. Сделано только несколько трансплантаций. Но результат того стоит. Сегодня по силам белорусским врачам и комплексный подход, когда сразу трансплантируют два органа.

Каждая спасенная жизнь важна! За короткий промежуток времени в стране появилась научная школа. Такие специалисты-трансплантологи – уникальные мастера.

Постоянно совершенствуют методики и технологии. Для работы подключают лабораторию клеточных технологий. Президент смотрит, как она работает. Методики позволяют делать так, чтобы пересаженный орган лучше приживался и многое другое.

Центр трансплантации работает на базе 9-й клинической больницы. Комплекс модернизируется. Президент поручил рассмотреть возможность строительства нового центра.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей: "Дальнейшее развитие трансплантации, конечно, немыслимо без увеличения количества выполняемых операций, без улучшения качества подобных технологий и без подготовки высокопрофессиональных команд, в том числе и в регионах, которые будут способны воспроизводить эти технологии, а также осуществлять качественное наблюдение за пациентами, чтобы достигать своей главной цели — из безнадежно больного человека, смертника, сделали полноценного члена общества, который будет способен жить, работать, рожать и воспитывать детей, вести нормальную полноценную жизнь".

Трансплантология – космос в медицине! Неслучайно Олега Руммо называют в этой сфере Гагариным. Еще 10 лет назад делали 8 трансплантаций в год. Сегодня - полтысячи. За каждой операцией – судьба человека! Команда центра поставила такую медпомощь на поток. Это стало возможным, когда тема трансплантации попала в поле зрения Президента. Энтузиастов-медиков услышал Александр Лукашенко. И хоть дорого и сложно, но тогда было принято принципиальное решение - трансплантологии в Беларуси быть! В 2010 году открыт был специализированный центр.

Разработки врачей центра позволили им стать соискателями Государственной премии в области науки и техники. Всего по итогам 2016 года рассматривают в качестве достойных 12 проектов. Прошли не все. Президент мог бы ознакомиться с ними на бумаге. Но Глава государства считает, что каждая из этих работ заслуживает внимания.

Более полутора миллионов тонн нефти ежегодно добывают в Беларуси. Месторождения черного золота в нашей стране осваивают уже более 50 лет. За это время создана отличная школа нефтяников. Отечественные разработки и специалисты востребованы даже на другом конце света – в Латинской Америке. Объединение "Белоруснефть" ведет добычу углеводородов на 60 точках в Беларуси, 13 в Венесуэле и 5 в России. Недавно запатентована технология, которая позволяет увеличить до 4 раз объемы получения нефти из уже старых скважин. Тем самым существенно улучшается экономика.

Ноу-хау нефтяников не прошло в финал отбора претендентов на госпремии. Причина отказа – не вписались в отведенные по закону сроки работ. Однако инновация – реальная. Поэтому государство найдет способ поощрить светлые головы.

Высокие технологии для лучшей жизни. Так себя сегодня позиционирует "Интеграл". Это, пожалуй, единственное отечественное предприятие, где годовой выпуск продукции исчисляется миллиардами штук. Сегодня холдинг – крупнейший производитель микросхем и полупроводниковых приборов в Центральной и Восточной Европе.

Анатолий Панфиленко, главный инженер ОАО "Интеграл": "Сегодня "Интеграл" вполне рентабельное производство. У нас есть деньги для переоснащения, к тому же, нам еще государство помогает. И вот в этом году мы практически переоснащаем всю нашу сборку. Вот на одном участке, где мы сейчас находимся, у нас будет стоять самое современное оборудование, которое будет отличаться большей производительностью, и оно будет обеспечивать одновременно как сборку микросхем для космоса, так и для товаров общенародного потребления".

За последние 13 лет "Интеграл" разработал и создал около двух с половиной сотен изделий двойного и спецназначения. Белорусские инновации находят свое применение в США, в Швейцарии, в Германии и в России.

Сегодня "Интеграл" вместе с ОАО "Планар" и рядом вузов страны входит в особый инновационно-промышленный кластер. С 2003 года белорусский сектор микроэлектроники смог поставить на экспорт продукции более чем на миллиард долларов. Товары – миниатюрные, выгода – громадная.

А ведь тот же "Интеграл" – предприятие с уже 50-летней историей – в 90-е да и в начале 2000-х еле сводило концы с концами. Сегодня же это производство мирового уровня, которое не только не требует от государства поддержки, но и само вносит весомый вклад в пополнение бюджета. Работа группы ученых и менеджеров кластера микроэлектроники – один из главных претендентов на Госпремию.

Продовольственная безопасность и эффективная работа аграриев. Именно для этого создан Национальный банк генетических ресурсов сельскохозяйственных и лесных растений. В этой копилке, настоящей "скарбнице" собрано 40 тысяч образцов. И белорусам здесь есть чем гордиться.

Коллекция позволяет селекционерам выводить новые типы растений. С 2000 года таким образом на полях страны появилась почти тысяча сортов и гибридов. Это позволяет на импортозамещении экономить десятки миллионов долларов. Именно благодаря работе селекционеров в Беларуси можно будет выращивать горчицу – не придется закупать за рубежом. Кроме того, специалисты предлагают сеять в стране люпин. Это растение по своим качествам отлично заменяет сою, которую в больших объемах закупают извне.

Интересный проект – выращивание ягод в промышленном масштабе на бывших торфяниках. Если ягоду засушить, получается клюзюм. Полезно и неаллергенно.

Сразу несколько проектов представил машинпром. Находкой для агрокомплекса могут стать машины, который позволяют не разбрызгивать, а точечно распределять удобрения. Машины "Амкадора" для лесозаготовки и, конечно, знаменитые жодинские БелАЗы. Заслуга конструкторов завода – создание самосвала с рекордной грузоподъемностью.

В работе у Гродногражданпроекта был самый главный и ответственный объект – реконструкция центрального автодорожного моста через Неман. Ровно сто лет старый мост служил поколениям гродненцев, соединяя два крутых неманских берега и обе части города в одно целое. Построенный в 1908 г., по меркам того времени он являлся настоящим достижением инженерной мысли. Но за век мост морально и физически устарел, став небезопасным. Был разработан оригинальный проект, воплощающийся в рекордно короткие сроки впервые в республике. А брестские инженеры были удостоены внимания за разработку металлоконструкций, которые позволяют держать свод больших зданий. Такие технологии применялись здании НОКа и летнего амфитеатра в Витебске.

И важный проект историков. Вроде руками не потрогаешь, но значение не меньше, чем достижение инженерной мысли. Изучение истоков белорусской государственности - детище Института истории Национальной академии наук.

По сути, в 2017 году, объявленном Годом науки, ученые и исследователи должны показать все, на что способны. Но ясно и без этого, белорусы уже многого добились. Успехи в медицине и здравоохранении, сельском хозяйстве и промышленности невозможны без вклада и тех людей, которые привыкли корпеть над исследованиями и подсчетами. Их работа, порой, и не видна, но государству в целом приносит колоссальный эффект, а значит и всем нам. Каждый из соискателей Госпремии в области науки и технологий, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Агентство теленовостей подготовит серию фильмов о всех научных проектах. Ведь о вкладе ученых в нашу с вами жизнь должны знать все. И гордиться есть чем. И здесь даже не так важно, кто конкретно получит заветную премию, хотя заслуживают ее абсолютно все. Куда важнее понимание того, что белорусам есть чем гордиться. А кропотливый труд ученых – пример для подражания и хорошая мотивация для остальных.