Приоритетной задачей является создание в Беларуси прочной и конкурентоспособной экономики

22 Апреля 2017 09:01

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил вчера в Послании к белорусскому народу и Национальному собранию. Оно получилось предельно конкретным и актуальным. Глава государства очертил стратегию развития страны на ближайшую перспективу. А также дал лаконичные ответы на вопросы парламентариев, касающиеся всех сфер и волнующие общество. Одной из ключевых тем стала экономика. В мировой торговле все больше укрепляется принцип "каждый сам за себя". В таких условиях довольно сложно конкурировать производствам, ориентированным на экспорт. Зависимость страны от внешних рынков продолжает диктовать условия. Поэтому необходимо задействовать все рычаги производства качественных товаров.

Важный акцент был сделан Главой государства на теме стабильности и безопасности в современном мире. Известные вызовы и угрозы никуда не уходят. Президент особо подчеркнул, что выработка нового мироустройства идет не столько за столом переговоров, сколько в горячих точках. Влиятельные мировые игроки не всегда готовы искать компромисс. По сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию.

Большой блок тезисов Главы государства касался и внутренних вопросов. От занятости до зарплаты и ценообразования. Кроме этого, речь шла о раскрепощении деловой инициативы, а также об оптимизации госаппарата.