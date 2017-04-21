Приоритетной задачей является создание в Беларуси прочной и конкурентно способной экономики

22 Апреля 2017 21:21

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил накануне в Послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

Оно получилось предельно конкретным и актуальным. Глава государства озвучил стратегию развития страны на ближайшую перспективу, а также дал лаконичные ответы на вопросы парламентариев, касающиеся всех сфер и волнующие общество. Одной из ключевых тем стала экономика. В мировой торговле все больше укрепляется принцип "каждый сам за себя". В таких условиях довольно сложно конкурировать производствам, ориентированным на экспорт. Зависимость страны от внешних рынков продолжает диктовать условия, поэтому необходимо задействовать все рычаги производства качественных товаров. Кроме этого, речь шла о раскрепощении деловой инициативы, а также об оптимизации госаппарата. В социальной сфере тоже есть много нерешенных вопросов. Помощь в трудоустройстве незанятых граждан - одна из основных задач государства.