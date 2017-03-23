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Президенты Беларуси и Украины обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
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24 Марта 2017 07:01

Президенты Беларуси и Украины обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Президенты Беларуси и Украины обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение контактов на уровне регионов. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Петра Порошенко состоялся вчера вечером, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Главы государств также рассмотрели взаимодействие на международных площадках, миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта.

  

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