Президенты Беларуси и России по телефону обсудили выполнение достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений

12 Апреля 2017 15:04

Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений - об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Также в центре внимания было белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках и актуальные вопросы международной повестки дня.