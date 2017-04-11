Президент
12 Апреля 2017 15:04
Президенты Беларуси и России по телефону обсудили выполнение достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений
Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений - об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. Также в центре внимания было белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках и актуальные вопросы международной повестки дня.
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