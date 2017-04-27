Президента провел ряд рабочих встреч

27 Апреля 2017 21:00

Широкий спектр экономических вопросов Глава государства обсудил с руководителем Банка развития.

Сергей Румас возглавил финансовую организацию в 2012 году. Александр Лукашенко заслушал его доклад об итогах работы Банка развития, а также дочерних предприятий. Была рассмотрена и ситуация в сфере деревообработки - завершена разработка новой пятилетней стратегии развития этой сферы.

Деревообрабатывающий холдинг в Беларуси создан почти год назад. В управление Банку развития перешли 9 предприятий. Основная задача - улучшить финансовое состояние отрасли. В модернизацию государство вложило более миллиарда долларов, поэтому внимание пристальное.

Перспективы деревообрабатывающей отрасли обсуждались и во время недавней рабочей поездки Главы государства в Гомельскую область. Президент посетил предприятие "Речицадрев".

Банк развития в текущем году рассчитывает вывести холдинг на рентабельную работу.

В числе рассмотренных сегодня на встрече вопросов была и тема возрождения Полесья, откуда, кстати, родом руководитель Банка развития. Президент коснулся также вопросов севооборота на мелиорированных землях. Как показывает опыт нынешнего года, не все было сделано правильно.

По итогам встречи Глава государства одобрил основные положения новой стратегии развития деревообрабатывающих предприятий. Немало говорили и о семейном капитале, развитии агроусадеб, а также проекте "Школьный автобус".

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Беларуси: "Глава государства был проинформирован о выполнении функций социальной ответственности Банка развития. В частности, Президент интересовался проектом "Школьный автобус", который должен быть завершен в 2017 году. За пять лет Банк развития с учетом закупки 2017 года предоставил областям для перевозки детей в крупные населенные пункты 330 школьных автобусов. Цена этого вопроса для Банка развития в эквиваленте $20 миллионов".

Кроме того, Александр Лукашенко дал поручения по реализации Банком развития других проектов, которые касаются здравоохранения и учебного процесса в школах.

И сегодня же Президент Беларуси принял с докладом председателя КГБ. Валерий Вакульчик доложил Александру Лукашенко об обстановке в сфере внешней и внутренней безопасности. Были даны оценки факторам, которые влияют на развитие ситуации в стране.

Валерий Вакульчик проинформировал Президента, как развивается обстановка в сфере национальной безопасности, какие вызовы в этой связи сегодня стоят перед государством.