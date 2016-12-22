Президента Беларуси встретился с зампредседателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кентом Харстедом

20 Декабря 2016 21:03

Беларусь прикладывает максимум усилий для обеспечения безопасности в регионе. Об этом шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кентом Харстедом. Делегация структур Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в эти дни с визитом в Минске. Запланирован ряд встреч в Центризбиркоме, МИД и Национальном собрании. Диалог будет касаться и выборной тематики - Бюро по демократическим институтам и правам человека представило итоговый отчет по наблюдению за парламентской кампанией в Беларуси. Главные темы переговоров - у Натальи Бреус.

В последнее время информационная повестка очень насыщенная и напряженная. Такое впечатление, что ни дня не проходит без ЧП в европейском регионе. Теракт в центре Берлина, стрельба в Цюрихе, акции протеста в Варшаве. Плюс к этому убийство российского посла в Турции. Честно говоря, это чересчур даже для жадных до горячих новостей репортеров.

И это только новости за пару дней. Если вспомнить последние год-два - это еще теракты в Париже и Ницце, волна мигрантов. Все это заставляет по-другому посмотреть на обстановку в этой части света. Конечно, все эти вопросы "головная боль" и для ОБСЕ - крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 государств в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. В ее структуре - Парламентская ассамблея и Бюро по демократическим институтам и правам человека. Как раз эти подразделения и представляют гости, прибывшие во Дворец Независимости.

Неудивительно, что с темы безопасности начинается встреча Главы белорусского государства с представителями ОБСЕ. Не просто навеяло - сама жизнь диктует темы разговора! Возможно, что затронут эти вопросы и летом. Уже известно, что очередная сессия Парламентской ассамблеи организации пройдет в Минске. Они проводятся ежегодно в июле в столицах государств - участников ОБСЕ. Президент считает: это будет шаг для дальнейшего обеспечения региональной стабильности.

В свое время для разрядки отношений между Западом и Востоком потребовался Хельсинский процесс, который и привел в итоге к созданию ОБСЕ. Не так давно Александр Лукашенко предлагал европейцам подумать об обновлении миротворческого процесса. Именно Минск может стать площадкой для встречи экспертов международного сообщества. Ведь сложный диалог между Европой и Россией тоже не может не беспокоить Беларусь.

Сергей Кизима, доктор политических наук: "То, что мы раньше говорили, насколько мы важны в плане безопасности в Европе, теперь не подвергается сомнению. Белорусский вклад в урегулирование украинского кризиса оказался настолько важен, что в силу этого члены ОБСЕ резко переосмыслили отношение к Беларуси".

Парламентская структура ОБСЕ практикует наблюдение за выборами. Кент Харстед - шведский политик - регулярно приезжает в нашу страну. Он следил за ходом проведения президентской кампании. Был спецкоординатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах депутатов в Беларуси. Еще осенью Харстед отмечал прогресс в ряде вопросов по проведению выборов. На встрече присутствовала и его коллега - Каетана де Зулуета Овтрам - глава миссии БДИПЧ ОБСЕ. Почти 2 недели назад эта организация представила итоговый отчет группы своих наблюдателей.

Кент Харстед, спецкоординатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ: "Спасибо за эту возможность встретиться. Это является очень важным сигналом, что нам представилась такая возможность обсудить все детально. Мы вместе нацелены работать во имя процветания и независимости Беларуси. ОБСЕ старается быть конструктивным партнером. По моему мнению, с Беларусью мы работаем в духе доброго сотрудничества".

Конечно, без критических замечаний наблюдателей от БДИПЧ традиционно не обошлось, но в этот раз в ОБСЕ заметили и позитивные моменты. Так что, белорусский МИД посчитал итоговый отчет сбалансированным. Это хорошая основа для продолжения диалога по избирательной тематике. Еще в феврале была создана экспертная рабочая группа, которая рассматривала рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по итогам президентских выборов. Некоторые пожелания учли при проведении парламентской кампании. А для наблюдателей создали максимально открытые условия.

В эти дни в Минске представители ОБСЕ проведут серию встреч - в МИД, Центризбиркоме и парламенте. Насыщенная программа переговоров позволит сделать диалог между Беларусью и ОБСЕ максимально открытым и эффективным.