Президент встретился со спикером Палаты представителей Малайзии

19 Декабря 2016 15:02

Развивать взаимодействие как политическое, так и экономическое без всяких условий Беларусь готова с Малайзией.



Сегодня об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа. Несмотря на расстояние, почти 9 тысяч километров, Минск и Куала-Лумпур развивают сотрудничество. За 10 месяцев страны наторговали на 130 миллионов долларов. Наша основная экспортная статья - это калий. Импортируем каучук, электронику, масла. Активнее всего развивается межпарламентское сотрудничество – с 2012 года проходят ежегодные встречи делегаций Беларуси и Малайзии на полях межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Александр Лукашенко уверен, что народная дипломатия имеет большое значение во взаимоотношениях.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Думаю, что ваш визит явится значительным шагом для того, чтобы расширить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и наше политическое взаимодействие. В современном мире народная дипломатия имеет очень большое значение, играет большую роль. Вершиной этой народной дипломатии является межпарламентское сотрудничество, потому что депутаты представляют интересы народов наших стран. Вы приехали очень своевременно: мы недавно избрали новый парламент. И мы, конечно же, будем формировать в нашем парламенте группу друзей с вашей страной. Межпарламентское сотрудничество явится одним из краеугольных камней в фундаменте белорусско-малайзийских отношений. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые. Мы так же не имеем абсолютно никаких претензий к вам. Мы готовы продолжать сотрудничество на основе того фундамента отношений, который у нас сложился. Я надеюсь, вы познакомитесь ближе не только с народом, но и с экономикой страны. Я хочу, чтоб вы знали, если мы можем что-то сделать, мы это сделаем".



Стороны считают необходимым расширение экспортных позиций. Малайзия нуждается в сельскохозяйственной технике, кроме того, обсуждается и возможность сотрудничества в сфере высоких технологий. Другие потенциальные точки роста - в сферах образования, туризма, военно-промышленного комплекса. Планируется выходить и на создание совместных предприятий. В связи с этим стороны подчеркнули необходимость улучшения договорно-правовой базы и укрепления межрегионального взаимодействия.



Пандикар Амин Мулиа, спикер Палаты представителей парламента Малайзии: "Я благодарю вас, господин Президент, за возможность встретиться и спасибо за оказанный теплый прием. С 92 года Беларусь и Малайзия выстраивают отношения: серьезные и доброжелательные. Сегодня между Палатой представителей Национального собрания и Палатой представителей парламента Малайзии был подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Хотел бы заверить вас, что мы, как законотворцы, будем поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между правительствами".



Сегодня также отмечено, что прорабатывается визит Александра Лукашенко в Малайзию. Пандикар Амин Мулиа выразил уверенность, что встреча на высшем уровне может стать ключевой в развитии взаимоотношений. Глава государства поручил подготовить насыщенную повестку дня по всем направлениям сотрудничества.