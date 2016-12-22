Президент
19 Декабря 2016 15:02
Президент встретился со спикером Палаты представителей Малайзии
Развивать взаимодействие как политическое, так и экономическое без всяких условий Беларусь готова с Малайзией.
Сегодня об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа. Несмотря на расстояние, почти 9 тысяч километров, Минск и Куала-Лумпур развивают сотрудничество. За 10 месяцев страны наторговали на 130 миллионов долларов. Наша основная экспортная статья - это калий. Импортируем каучук, электронику, масла. Активнее всего развивается межпарламентское сотрудничество – с 2012 года проходят ежегодные встречи делегаций Беларуси и Малайзии на полях межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Александр Лукашенко уверен, что народная дипломатия имеет большое значение во взаимоотношениях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Думаю, что ваш визит явится значительным шагом для того, чтобы расширить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и наше политическое взаимодействие. В современном мире народная дипломатия имеет очень большое значение, играет большую роль. Вершиной этой народной дипломатии является межпарламентское сотрудничество, потому что депутаты представляют интересы народов наших стран. Вы приехали очень своевременно: мы недавно избрали новый парламент. И мы, конечно же, будем формировать в нашем парламенте группу друзей с вашей страной. Межпарламентское сотрудничество явится одним из краеугольных камней в фундаменте белорусско-малайзийских отношений. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые. Мы так же не имеем абсолютно никаких претензий к вам. Мы готовы продолжать сотрудничество на основе того фундамента отношений, который у нас сложился. Я надеюсь, вы познакомитесь ближе не только с народом, но и с экономикой страны. Я хочу, чтоб вы знали, если мы можем что-то сделать, мы это сделаем".
Стороны считают необходимым расширение экспортных позиций. Малайзия нуждается в сельскохозяйственной технике, кроме того, обсуждается и возможность сотрудничества в сфере высоких технологий. Другие потенциальные точки роста - в сферах образования, туризма, военно-промышленного комплекса. Планируется выходить и на создание совместных предприятий. В связи с этим стороны подчеркнули необходимость улучшения договорно-правовой базы и укрепления межрегионального взаимодействия.
Пандикар Амин Мулиа, спикер Палаты представителей парламента Малайзии: "Я благодарю вас, господин Президент, за возможность встретиться и спасибо за оказанный теплый прием. С 92 года Беларусь и Малайзия выстраивают отношения: серьезные и доброжелательные. Сегодня между Палатой представителей Национального собрания и Палатой представителей парламента Малайзии был подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Хотел бы заверить вас, что мы, как законотворцы, будем поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между правительствами".
Сегодня также отмечено, что прорабатывается визит Александра Лукашенко в Малайзию. Пандикар Амин Мулиа выразил уверенность, что встреча на высшем уровне может стать ключевой в развитии взаимоотношений. Глава государства поручил подготовить насыщенную повестку дня по всем направлениям сотрудничества.
Сегодня об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа. Несмотря на расстояние, почти 9 тысяч километров, Минск и Куала-Лумпур развивают сотрудничество. За 10 месяцев страны наторговали на 130 миллионов долларов. Наша основная экспортная статья - это калий. Импортируем каучук, электронику, масла. Активнее всего развивается межпарламентское сотрудничество – с 2012 года проходят ежегодные встречи делегаций Беларуси и Малайзии на полях межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Александр Лукашенко уверен, что народная дипломатия имеет большое значение во взаимоотношениях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Думаю, что ваш визит явится значительным шагом для того, чтобы расширить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и наше политическое взаимодействие. В современном мире народная дипломатия имеет очень большое значение, играет большую роль. Вершиной этой народной дипломатии является межпарламентское сотрудничество, потому что депутаты представляют интересы народов наших стран. Вы приехали очень своевременно: мы недавно избрали новый парламент. И мы, конечно же, будем формировать в нашем парламенте группу друзей с вашей страной. Межпарламентское сотрудничество явится одним из краеугольных камней в фундаменте белорусско-малайзийских отношений. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые. Мы так же не имеем абсолютно никаких претензий к вам. Мы готовы продолжать сотрудничество на основе того фундамента отношений, который у нас сложился. Я надеюсь, вы познакомитесь ближе не только с народом, но и с экономикой страны. Я хочу, чтоб вы знали, если мы можем что-то сделать, мы это сделаем".
Стороны считают необходимым расширение экспортных позиций. Малайзия нуждается в сельскохозяйственной технике, кроме того, обсуждается и возможность сотрудничества в сфере высоких технологий. Другие потенциальные точки роста - в сферах образования, туризма, военно-промышленного комплекса. Планируется выходить и на создание совместных предприятий. В связи с этим стороны подчеркнули необходимость улучшения договорно-правовой базы и укрепления межрегионального взаимодействия.
Пандикар Амин Мулиа, спикер Палаты представителей парламента Малайзии: "Я благодарю вас, господин Президент, за возможность встретиться и спасибо за оказанный теплый прием. С 92 года Беларусь и Малайзия выстраивают отношения: серьезные и доброжелательные. Сегодня между Палатой представителей Национального собрания и Палатой представителей парламента Малайзии был подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Хотел бы заверить вас, что мы, как законотворцы, будем поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между правительствами".
Сегодня также отмечено, что прорабатывается визит Александра Лукашенко в Малайзию. Пандикар Амин Мулиа выразил уверенность, что встреча на высшем уровне может стать ключевой в развитии взаимоотношений. Глава государства поручил подготовить насыщенную повестку дня по всем направлениям сотрудничества.
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