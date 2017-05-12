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Президент встретился с руководством швейцарской трейдинговой компании Glencore International AG
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12 Мая 2017 15:03

Президент встретился с руководством швейцарской трейдинговой компании Glencore International AG

На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В частности, акцент был сделан на перспективах сотрудничества. Glencore International AG - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Компания поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельхозпродукцию заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.

  

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