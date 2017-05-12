Президент встретился с руководством швейцарской трейдинговой компании Glencore International AG

12 Мая 2017 15:03

На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В частности, акцент был сделан на перспективах сотрудничества. Glencore International AG - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Компания поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельхозпродукцию заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.