27 Апреля 2017 15:02
Президент встретился с руководителем Банка развития
Широкий спектр экономических вопросов обсудил сегодня Президент Беларуси на встрече с руководителем Банка развития.
Сергей Румас возглавил финансовую организацию в 2012 году. Александр Лукашенко заслушал его доклад об итогах работы Банка развития, а также дочерних предприятий. Была рассмотрена и ситуация в сфере деревообработки - завершена разработка новой пятилетней стратегии развития этой сферы.
Деревообрабатывающий холдинг в Беларуси создан почти год назад. В управление Банку развития перешли 9 предприятий. Основная задача - улучшить финансовое состояние отрасли. В модернизацию государство вложило более миллиарда долларов, поэтому внимание пристальное.
Перспективы деревообрабатывающей отрасли обсуждались и во время недавней рабочей поездки Главы государства в Гомельскую область. Президент посетил предприятие "Речицадрев".
Банк развития в текущем году рассчитывает вывести холдинг на рентабельную работу.
И сегодня Президент Беларуси принял с докладом председателя КГБ. Валерий Вакульчик доложил Александру Лукашенко об обстановке в сфере внешней и внутренней безопасности. Были даны оценки факторам, которые влияют на развитие ситуации в стране.