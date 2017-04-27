Президент встретился с руководителем Банка развития

27 Апреля 2017 15:02

Широкий спектр экономических вопросов обсудил сегодня Президент Беларуси на встрече с руководителем Банка развития.

Сергей Румас возглавил финансовую организацию в 2012 году. Александр Лукашенко заслушал его доклад об итогах работы Банка развития, а также дочерних предприятий. Была рассмотрена и ситуация в сфере деревообработки - завершена разработка новой пятилетней стратегии развития этой сферы.

Деревообрабатывающий холдинг в Беларуси создан почти год назад. В управление Банку развития перешли 9 предприятий. Основная задача - улучшить финансовое состояние отрасли. В модернизацию государство вложило более миллиарда долларов, поэтому внимание пристальное.

Перспективы деревообрабатывающей отрасли обсуждались и во время недавней рабочей поездки Главы государства в Гомельскую область. Президент посетил предприятие "Речицадрев".

Банк развития в текущем году рассчитывает вывести холдинг на рентабельную работу.

И сегодня Президент Беларуси принял с докладом председателя КГБ. Валерий Вакульчик доложил Александру Лукашенко об обстановке в сфере внешней и внутренней безопасности. Были даны оценки факторам, которые влияют на развитие ситуации в стране.