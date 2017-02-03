Президент встретился с председателем верхней палаты парламента Пакистана

3 Февраля 2017 07:02

Беларусь и Пакистан имеют реальные возможности для того, чтобы достичь взаимного товарооборота в миллиард долларов к 2020 году. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера на встрече с председателем верхней палаты парламента этой страны Мианом Раза Раббани. Как подчеркнул Глава государства, между Беларусью и Пакистаном сложились крепкие дружеские связи, однако нужно ускорить исполнение пунктов дорожной карты сотрудничества.

В свою очередь Миан Раза Раббани отметил, что уверен в дальнейшем успешном расширении взаимодействия с Беларусью. Визит делегации Пакистана завершится в эту субботу.

Гости встретятся со студентами и преподавателями Белгосуниверситета, посетят Национальный художественный музей, Несвижский замок.