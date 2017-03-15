Президент встретился с первым вице-президентом ЕБРР

15 Марта 2017 19:02

Александр Лукашенко встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Филиппом Беннеттом. Стороны подтвердили курс на укрепление сотрудничества. Беларусь как полноправный член этой влиятельной финансовой организации всегда выступала против барьеров в отношениях. Нынешняя стратегия Банка в отношении нашей страны, рассчитанная до 2019 года, полностью соответствует духу полноценного сотрудничества и не носит ограничительных мер. Как подчеркнул Александр Лукашенко, за 20 лет партнерства в общей копилке много реализованных проектов. Некоторые, такие как производство электропоездов или деревопереработка, стали знаковыми.

К финансовой организации Беларусь присоединилась в 92-м. Всего в развитие важных направлений в Беларуси инвестировано около двух миллиардов евро. Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший инвестор в регионе. Четверть века поддерживает трансформацию экономик в странах Центральной и Восточной Европы. Банк способствует развитию частного сектора, кроме предоставления собственных средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций.