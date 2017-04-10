Президент встретился с министром общественной безопасности Китая

10 Апреля 2017 15:00

Обмен опытом и более активное и тесное сотрудничество в правоохранительной сфере. Об этих задачах заявил Президент Александр Лукашенко во время встречи с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. Беларуси, в частности, может пригодиться опыт подготовки и обеспечения безопасности масштабных спортивных соревнований накануне вторых Европейских игр. Напомним, Китай в 2008-м принимал Олимпиаду. Кроме того, необходимо совместно бороться с новыми вызовами и мировыми проблемами - такими, как экстремизм, сепаратизм, терроризм. Не менее актуальны и вопросы борьбы с киберпреступностью.

Го Шэнкунь, член Госсовета, Министр общественной безопасности Китая: "Прежде всего позвольте передать Вам искренний привет и добрые пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина. Я также хотел бы засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение. Вы мудрый и опытный в вопросах политики и управления государством лидер. Под Вашим руководством в стране развивается экономика, в обществе стабильность, а благополучие народа растет. Как друзья и партнеры мы рады этому. Основой сложившихся хороших контактов между Беларусью и КНР стали постоянные встречи на высшем уровне и прочная личная дружба между Вами, господин Президент, и лидером Китая Си Цзиньпином".

Минск и Пекин договорились также активизировать сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями. С официальным визитом в нашу страну сегодня прибыл Генеральный прокурор Китая Цао Цзяньмин. Александр Лукашенко отметил, что между государствами налажены отношения не только на высшем уровне, но и межведомственные связи, в частности, между генпрокуратурами. И страны намерены делиться накопленным опытом.

Цао Цзяньмин, член ЦК Компартии, Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая: "В ходе этого визита мы договорились с генпрокурором и дальше укреплять межведомственное сотрудничество, в том числе для расширения двустороннего стратегического партнерства между странами. Мы видим, что все 25 лет с момента установления дипломатических отношений наши взаимоотношения развиваются стабильно и только укрепляются. Это сотрудничество, направленное на улучшение благосостояния народов двух стран".

Сегодняшние визиты гостей из Китая в канун встречи на высшем уровне в мае знаковые. Фактически они являются подготовкой переговоров глав государств.

Беларусь и Китай всесторонние стратегические партнеры. Дипломатическим отношениям стран четверть века, стороны регулярно обмениваются официальными визитами.

Президент Беларуси совершил 9 визитов в Китай, последний в сентябре прошлого года. Тогда главы государств договорились об установлении нового, особого уровня двусторонних отношений. Идет работа и над активизацией экономических связей с переходом к прямому взаимному инвестированию.

За прошлый год страны наторговали более чем на два с половиной миллиарда долларов. Подробности встреч в наших следующих выпусках.