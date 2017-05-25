Президент встретился с главой Комитета регионов Евросоюза

23 Мая 2017 21:00

Беларусь и Евросоюз находят все новые точки соприкосновения. И свидетельством нормализации диалога между партнерами являются мероприятия Комитета регионов Евросоюза и Минская конференция региональных и местных органов власти "Восточного партнерства". Сегодня об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета - финном Маркку Марккулой. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь - надежный и последовательный партнер всех, кто заботится о гармоничном развитии провинции. Стоит ли говорить, что развитие регионов на особом счету у нас, на этот вопрос Глава государства обратил самое пристальное внимание и в ходе недавнего Послания народу и парламенту. Президент постоянно посещает малые города и местечки белорусской глубинки, проявляет неподдельный интерес к тому, как и чем живут люди там. В свою очередь огромное внимание развитию малых населенных пунктов и повышению качества жизни людей уделяется и Комитетом регионов Евросоюза. Эта структура готова делиться с Беларусью передовым опытом и актуальными наработками в сфере регионального развития и местного самоуправления. С подробностями взаимовыгодного диалога - Андрей Кривошеев.

Европа регионов, еще лет 10 назад этой сверхидеей горело большинство политиков и бизнеса нашего общего континента. Смысл такой — государства растворяются в общем "котле" Евросоюза и на первый план выходят районы, муниципалитеты, области и провинции. В них концентрируется бизнес, социальная сфера, власть, а в итоге и качество жизни людей. Что-то вроде швейцарских кантонов только для всей Европы.

Время, а точнее, мировой кризис, миграционный коллапс, локальные войны и сетевой террор мечту о Европе регионов подправили. Государства никуда не уйдут — им отвечать за экономику, безопасность и социальную справедливость в первую очередь. Но ключевая мысль для провинции осталась — без ее самодостаточности и развития успешное государство и шире Европа невозможны. И именно в этом сходятся сегодня и Беларусь, и партнеры из Евросоюза. Отсюда легкость, с которой Президент Беларуси нашел общий язык с председателем Комитета регионов ЕС.

Финн Маркку Марккула далеко не случайный глава Комитета регионов ЕС. Специалист именно по развитию провинции.

15 лет отработал в совете финского Эспоо — это город-спутник Хельсинки. Всего 260 тысяч горожан, всегда немного в столичной тени, но один из самых благоустроенных в Европе. Выделяется даже на фоне финского порядка. И главное Эспоо — самодостаточен. Развивается за свои, не вытягивая госдотации. Есть университет, кластер IT-экономики, туризм и высочайшее качество жизни. Именно такая самодостаточность — главный приоритет регионального сотрудничества Беларуси и Евросоюза. Здесь мы совпадаем всецело.

Плюс Эспоо и Скандинавия в целом — отличный пример для белорусских малых городов и глубинки, где государство уже вложилось в дороги, сети, транспорт, жилье и подтягивает экономику. Для старта отношений с Финляндией нужны несколько успешных пилотных проектов, это работает как импульс для всего спектра — от политики до безопасности.

Об этом Глава Беларуси на переговорах с главой Комитета регионов ЕС. Заинтересован в этом и Комитет регионов ЕС. Альянс муниципалитетов, провинций и мэрий Европы. Всего более 3,5 сотни участников.

Притом, что часть провинций по объему ВВП, населению и потенциалу порой превосходит малые государства Старого Света. Именно поэтому с Комитетом считаются и в Брюсселе, и во всех официальных столицах ЕС. Например, строят общеевропейскую магистраль — автодорожную, газовую или ЛЭП — консультируются, чтобы выдержать экологический стандарт. Или занятость: где необходим новый промышленный центр, а где лучше развивать IT или зеленую экономику. Или миграция — как не сломать скромное обаяние, например, австрийской провинции волной беженцев или лагерем для переселенцев.

Маркку Марккула, председатель Комитета регионов Европейского союза: "Мы, как и власти Беларуси, уделяем особое внимание жителям небольших городов, населенных пунктов, деревень для того, чтобы мобилизировать их для целей развития, чтобы предоставить гражданам должный уровень социальной обеспеченности и повысить качество жизни. Наша стратегическая задача — стабильное социальное положение жителей глубинки в обществе. Это наша главная цель.

Это именно то, чем занят и Европейский союз. Еврокомиссия регулярно обращается к нам с просьбой мобилизовать граждан, организовать широкий диалог в обществе, наладить сотрудничество между местными жителями и местными же производителями, университетами, бизнесом, создать новую инфраструктуру. Нарастить темпы развития страны в целом".

Комитет регионов ЕС заинтересован в Беларуси как в связующем звене экономических, энергетических и финансовых цепочек. Ведь на уровне регионов нет политизации и нравоучений, нет осадка прошлых неудач, а значит есть прагматика в экономике и социальном развитии. Всегда лучше, когда сосед в достатке и успешен. Кстати, Беларусь в этом плане эксперты Евросоюза сравнивают именно с Финляндией времен Советского Союза.

С советских времен и Беларусь системно вкладывает в провинцию поэтапно, решая ее проблемы. Сначала - спасти деревню и малые города, где одна ферма, цех или комбинат и тот градообразующий. Затем - масштабная программа агрогородков - качество жизни, чтобы не пустели регионы. Затем комплекс указов о льготах для бизнеса в провинции. Нулевые налоги, недвижимость за одну базовую, кредиты, агротуризм и усадебная застройка. А ведь были еще отдельные программы - то же Белорусское полесье или Беловежская пуща. В ближайшие пять лет приоритеты – города-спутники и сеть качественных районных дорог. Чтобы до каждого райцентра - как до финского Еспоо, безопасно и с ветерком.

Георгий Гриц, замдиректора центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, профессор: "Вспомним наши агрогородки. Президент их инициировал еще более 10 лет назад. Фактически эти агрогородки, где в основе лежат общенациональные стандарты, создание рабочих мест - это и есть тот тренд, который реализуется в Европе. Но мы его начали реализовывать, автономно, несмотря ни на какие советы. Это наш проект. Более того, во многих российских регионах его сейчас пытаются тиражировать. Агрогородки. Создание социальной инфраструктуры, создание дорожного сервиса, получение образование для детей - это та дорога, по которой мы уже давно идем".

Именно такой системный подход Президент предлагает главе Комитета регионов ЕС.

Накануне в Минске - конференция региональных и местных органов власти. "Восточное партнерство" (мы как полноправный член) и Евросоюз на уровне регионов. Ведет направление Совет Республики. Точнее профильная комиссия по региональной политике.

В бюро конференции Беларусь - сопредседатель и выдвигает новые инициативы. В частности, по энергоэффективности, обучению местной власти и передовому опыту в управлении, в сферах занятости и экологии.

Александр Попков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, сопредседатель бюро конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП): "Огромная роль в этом деле отводится местным органам власти, способным изменять правила и нормы работы за счет определения новых тенденций и внедрения инновационных технологий, сокращая выбросы углекислого газа в своих регионах. Поэтому необходимо стремиться к более тесному сотрудничеству региональных и местных властей с государственным сектором для обеспечения большего влияния на общественное мнение, а также мобилизации частных и государственных ресурсов для решения вопросов климата, экологии и энергоэффективности".

Кстати, президентский тезис о том, что работа в разрезе регионов сближает позиции Беларуси с Евросоюзом в целом, проговорила и глава миссии ЕС в нашей стране.

Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси: "В сотрудничестве Европейского Союза и Беларуси наблюдается значительный прогресс, мы шаг за шагом улучшаем отношения. Так в вопросе упрощения визового режима работа ведется, и все идет хорошо. Первый раунд переговоров прошел в Брюсселе, второй запланирован в Минске. Уверена, мы сможем решить все вопросы".

Отталкиваясь от сфер, где Беларусь преуспела в региональном разрезе - образование, медицина, шире социальные стандарты, нужно выходить на новый уровень. Кооперацию в больших и малых инновационных проектах. Это ведь вопрос не только экономики, но и занятости, доходов и личного роста жителей провинции.

Георгий Гриц, замдиректора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, профессор: "Если смотреть в будущее, то следующий тренд – инновации. Необходимо такое направление, как раскрепощение деловой инициативы. Как сказал Глава государства, фактически указ с деловым сообществом подготовлен. Мне кажется, что мы не то, что идем в русле, в ногу со странами Восточной Европы. Этот тренд на создание условий для деловой инициативы Беларусь является лидером на постсоветском пространстве".

При этом, по мнению Президента, есть и еще один прикладной интерес в развитии регионального диалога и экономики. Чем больше встреч и проектов - тем меньше мифов о Беларуси витает на пространстве от Лиссабона до Бреста.

На партнерство с Евросоюзом наш региональный вектор не замыкается. Инвестиции - хорошо, но в Беларуси разработана и действует своя национальная политика развития глубинки. Под особым контролем сегодня Барановичи, Лида и Орша. Но и в масштабах страны - создание индустрии, сервиса, малого инновационного бизнеса и повышение уже ставших незаметными, как воздух, социальных стандартов. Этим в ближайшее время будет "дышать" отечественная провинция.