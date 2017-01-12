Президент вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства

10 Января 2017 21:01

Начнем мы сегодня с события торжественного и символичного - церемонии вручения премий "За духовное возрождение" и специальных премий Президента деятелям культуры и искусства. Традиция добрая и многолетняя – в рождественские дни отмечать на высшем уровне вклад белорусов в развитие и духовное обогащение нашей страны. Во Дворце Республики сегодня собралась творческая элита, а также те, кто своим трудом и преданным отношением к делу обеспечивает всем нам благополучную жизнь: это врачи, учителя, священнослужители и представители благотворительных организаций. Признание их заслуг не требует доказательств. Они бережно хранят и развивают то самое дорогое, что есть у народа: духовность, культуру и историю. Таких людей Глава государства награждает лично. Увидеть церемонию смогут и телезрители - сразу после "Панорамы" в эфир выйдет телеверсия награждения. С праздничного торжества – Ольга Макей.

Это центр реабилитации для детей-инвалидов в Минске. Никита в первый раз сюда попал на маминых руках, сейчас может самостоятельно стоять. Все благодаря новому аппарату, которых в стране пока два. Малышам с нарушениями опорно-двигательного аппарата он буквально помогает вставать на ноги.

Здесь малышам, которых привыкли называть особенными, помогают стать обычными. Для этого целый спектр процедур: от тепло- и водолечения до занятий на специальных тренажерах на развитие моторики и координации. На время реабилитации центр, по сути, становится домом для малышей и их мам.

Директор центра Людмила Кондрашова, общаясь со съемочной группой, чаще всего говорит слово "мы". Ведь помочь одному ребенку – дело десятка специалистов. За свою ежедневную трудную работу, которая сотням ребят дает не только надежду и веру в собственные силы, но и видимый результат, весь коллектив реабилитационного центра стал лауреатом премии "За духовное возрождение". Сегодня директор центра ненадолго оставит рабочее место, чтобы вернуться сюда уже с заслуженной наградой.

В холле Дворца Республики многолюдно. И хотя главных премий пять, за теми, кто выйдет на сцену, огромные коллективы и, конечно, родные и близкие. Без их поддержки порой так трудно воплотить добрые и нужные идеи. Гости церемонии, несмотря на морозную погоду, стараются сохранять праздничный дресс-код. Здесь собрались деятели культуры, искусства, педагоги, журналисты, историки, музыканты, артисты. Для каждого из них награда станет еще и подарком в эти рождественские дни. Символично, ведь именно духовно и нравственно эти люди делают нашу страну богаче.

Вручать премию "За духовное возрождение" именно в праздничном январе – традиция, которой Президент придерживается из года в год. В эти непростые времена, когда мир нуждается в гуманности и милосердии, так важно быть благодарными тем, кто своим трудом показывает пример и оставляет духовное наследие целым поколениям.

Для игумена Евсевия, который получит награду первым, аплодисменты и овации непривычны. Его труд, как и монастырь, в котором он служит, скрыты от широкой публики.

Сегодня Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь – один из духовных центров Гродненской области. С ХІІІ века его не раз разрушали и отстраивали снова. 10 лет назад за восстановление святыни взялся игумен Евсевий. Сегодня в монастыре живут 30 человек. И хотя комплекс еще достраивают, здесь главное, кажется, не стены, а именно молитва и вера, способные на возрождение духовное. Те, кто оказался в трудной ситуации, именно здесь находят правильные жизненные ориентиры.

Оставить наследие будущим поколениям – архитектурное и историческое. Наверняка такую задачу себе поставил Сергей Сергачев, когда взялся за создание книги "Народное зодчество Беларуси. История и современность". Она станет единственной в своем роде.

Он разглядел в строительстве не просто искусство, а вклад в культуру. В книге – и снимки, сделанные автором почти 50 лет назад, этой работе Сергей Сергачев посвятил всю жизнь. По сути, на полутысяче страниц он попытался не только описать, но и проанализировать национальные особенности белорусской архитектуры.

Среди представителей сферы образования на сцене и коллектив педагогического университета. Благодаря этому вузу не только подготовлены тысячи учителей, но и создано масштабное волонтерское движение. Каждый год студенты проводят более восьмисот акций, концертов и праздничных программ для воспитанников детских домов, школ-интернатов. Такие представления видели и ребята из Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Посвятившему себя тем, кому в этой жизни приходится нелегко, коллективу центра сегодня тоже награда из рук Президента.

Премия за "Духовное возрождение" и тем, кто в прямом смысле возродил духовную реликвию. Курган Славы для белорусов – это память о героизме тех, кто отстоял родную землю во времена Великой Отечественной войны. За реконструкцию комплекса к 70-летию Победы награда Федерации профсоюзов.

Знаковые объекты Беларуси стали основой телевизионного проекта "Мы сделали это вместе". Ролики, которые коллектив Белтелерадиокомпании снимал на протяжении нескольких телесезонов, удостоены спецпремии Президента.

В объективы творческой группы попало и восстановленное культурное наследие, и самые современные объекты. Более 30 серий на трех языках о достижениях суверенной Беларуси.

Какой стала Беларусь за последние 20 лет, показали и коллеги по журналистскому цеху – фотокорреспонденты БелТА. Проект "Суверенная Беларусь: эпоха достижений" отмечен спецпремией Президента. Лауреатом стал и коллектив газеты "Голас Радзiмы" за профессиональное освещение вопросов межкультурного диалога.

Престижные награды сегодня получают представители самых разных сфер. Чтобы понять, насколько духовно богата Беларусь, достаточно заглянуть на эту выставку в холле Дворца Республики. Здесь собраны работы лауреатов премий. Среди них и вот такие изделия студии декоративно-прикладного искусства "Белорусский сувенир". Традиционные работы из соломки украшают интерьеры и за пределами страны. А это картины белорусского художника Константина Ващенко. Он удостоен спецпремии Президента за оформление факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины".

Творчество, которое можно не только увидеть, но и услышать, сегодня тоже отметили. Лауреатом спецпремии стал коллектив детской музыкальной школы искусств имени Глебова. Среди известных выпускников даже народный артист Союза – Лученок.

Здесь занимались и триумфаторы детского "Евровидения" Ситник и Кунец. Успехам учеников аплодируют в мире, а преподаватели чаще остаются за кадром. Но их талант не оставили без внимания.

Их спектакли когда-то смотрел сам Купала, а аплодисменты во время их постановок звучат уже 97-й сезон. Коллектив, в котором служат династиями, а репертуар – белорусская классика. Именно со сцены Купаловского когда-то началась белорусская театральная жизнь. Сегодня это самый современный и оснащенный театр, которому завидуют европейские коллективы. А как признание в Беларуси – спецпремия за вклад в развитие национального театрального искусства.

Гордиться своими возможностями и престижной наградой могут и регионы. Спецпремия Президента уже сегодня уедет в Гомель. За развитие искусства, проведение благотворительных представлений отметили гомельский цирк. А вот Молодечно будет поздравлять с присуждением спецпремии работников Дворца культуры. Награда и коллективу музея-усадьбы Огинского за популяризацию наследия композитора.

Александр Лукашенко сегодня вручает и три специальные премии "Белорусский спортивный Олимп". Их получает редактор "Спортивной панорамы" Руслан Васильев, победительница молодежного чемпионата мира по легкой атлетике Эльвира Герман и тренер по баскетболу из Гродно Александр Шимковяк. Обращаясь к творческой интеллигенции, которая собралась во Дворце Республики, Президент скажет, что заявлять о своем творчестве и успехах стоит без стеснения. Ведь те, кто вносит весомый вклад в духовное возрождение Беларуси, не должны остаться без внимания.

Премия "За духовное возрождение" вручается уже 20 лет. За это время лауреатами стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов. Делу, благодаря которому Беларусь звучит далеко за ее пределами. Культура, спорт, наука, искусство, образование, история…. Результат труда этих людей – не только национальное наследие, но и та самая духовная дипломатия, которой порой так не хватает в современном мире.