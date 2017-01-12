10 Января 2017 21:01
Президент вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
Начнем мы сегодня с события торжественного и символичного - церемонии вручения премий "За духовное возрождение" и специальных премий Президента деятелям культуры и искусства. Традиция добрая и многолетняя – в рождественские дни отмечать на высшем уровне вклад белорусов в развитие и духовное обогащение нашей страны. Во Дворце Республики сегодня собралась творческая элита, а также те, кто своим трудом и преданным отношением к делу обеспечивает всем нам благополучную жизнь: это врачи, учителя, священнослужители и представители благотворительных организаций. Признание их заслуг не требует доказательств. Они бережно хранят и развивают то самое дорогое, что есть у народа: духовность, культуру и историю. Таких людей Глава государства награждает лично. Увидеть церемонию смогут и телезрители - сразу после "Панорамы" в эфир выйдет телеверсия награждения. С праздничного торжества – Ольга Макей.
Это центр реабилитации для детей-инвалидов в Минске. Никита в первый раз сюда попал на маминых руках, сейчас может самостоятельно стоять. Все благодаря новому аппарату, которых в стране пока два. Малышам с нарушениями опорно-двигательного аппарата он буквально помогает вставать на ноги.
Здесь малышам, которых привыкли называть особенными, помогают стать обычными. Для этого целый спектр процедур: от тепло- и водолечения до занятий на специальных тренажерах на развитие моторики и координации. На время реабилитации центр, по сути, становится домом для малышей и их мам.
Директор центра Людмила Кондрашова, общаясь со съемочной группой, чаще всего говорит слово "мы". Ведь помочь одному ребенку – дело десятка специалистов. За свою ежедневную трудную работу, которая сотням ребят дает не только надежду и веру в собственные силы, но и видимый результат, весь коллектив реабилитационного центра стал лауреатом премии "За духовное возрождение". Сегодня директор центра ненадолго оставит рабочее место, чтобы вернуться сюда уже с заслуженной наградой.
В холле Дворца Республики многолюдно. И хотя главных премий пять, за теми, кто выйдет на сцену, огромные коллективы и, конечно, родные и близкие. Без их поддержки порой так трудно воплотить добрые и нужные идеи. Гости церемонии, несмотря на морозную погоду, стараются сохранять праздничный дресс-код. Здесь собрались деятели культуры, искусства, педагоги, журналисты, историки, музыканты, артисты. Для каждого из них награда станет еще и подарком в эти рождественские дни. Символично, ведь именно духовно и нравственно эти люди делают нашу страну богаче.
Вручать премию "За духовное возрождение" именно в праздничном январе – традиция, которой Президент придерживается из года в год. В эти непростые времена, когда мир нуждается в гуманности и милосердии, так важно быть благодарными тем, кто своим трудом показывает пример и оставляет духовное наследие целым поколениям.
Для игумена Евсевия, который получит награду первым, аплодисменты и овации непривычны. Его труд, как и монастырь, в котором он служит, скрыты от широкой публики.
Сегодня Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь – один из духовных центров Гродненской области. С ХІІІ века его не раз разрушали и отстраивали снова. 10 лет назад за восстановление святыни взялся игумен Евсевий. Сегодня в монастыре живут 30 человек. И хотя комплекс еще достраивают, здесь главное, кажется, не стены, а именно молитва и вера, способные на возрождение духовное. Те, кто оказался в трудной ситуации, именно здесь находят правильные жизненные ориентиры.
Оставить наследие будущим поколениям – архитектурное и историческое. Наверняка такую задачу себе поставил Сергей Сергачев, когда взялся за создание книги "Народное зодчество Беларуси. История и современность". Она станет единственной в своем роде.
Он разглядел в строительстве не просто искусство, а вклад в культуру. В книге – и снимки, сделанные автором почти 50 лет назад, этой работе Сергей Сергачев посвятил всю жизнь. По сути, на полутысяче страниц он попытался не только описать, но и проанализировать национальные особенности белорусской архитектуры.
Среди представителей сферы образования на сцене и коллектив педагогического университета. Благодаря этому вузу не только подготовлены тысячи учителей, но и создано масштабное волонтерское движение. Каждый год студенты проводят более восьмисот акций, концертов и праздничных программ для воспитанников детских домов, школ-интернатов. Такие представления видели и ребята из Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Посвятившему себя тем, кому в этой жизни приходится нелегко, коллективу центра сегодня тоже награда из рук Президента.
Знаковые объекты Беларуси стали основой телевизионного проекта "Мы сделали это вместе". Ролики, которые коллектив Белтелерадиокомпании снимал на протяжении нескольких телесезонов, удостоены спецпремии Президента.
В объективы творческой группы попало и восстановленное культурное наследие, и самые современные объекты. Более 30 серий на трех языках о достижениях суверенной Беларуси.
Какой стала Беларусь за последние 20 лет, показали и коллеги по журналистскому цеху – фотокорреспонденты БелТА. Проект "Суверенная Беларусь: эпоха достижений" отмечен спецпремией Президента. Лауреатом стал и коллектив газеты "Голас Радзiмы" за профессиональное освещение вопросов межкультурного диалога.
Престижные награды сегодня получают представители самых разных сфер. Чтобы понять, насколько духовно богата Беларусь, достаточно заглянуть на эту выставку в холле Дворца Республики. Здесь собраны работы лауреатов премий. Среди них и вот такие изделия студии декоративно-прикладного искусства "Белорусский сувенир". Традиционные работы из соломки украшают интерьеры и за пределами страны. А это картины белорусского художника Константина Ващенко. Он удостоен спецпремии Президента за оформление факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины".
Творчество, которое можно не только увидеть, но и услышать, сегодня тоже отметили. Лауреатом спецпремии стал коллектив детской музыкальной школы искусств имени Глебова. Среди известных выпускников даже народный артист Союза – Лученок.
Здесь занимались и триумфаторы детского "Евровидения" Ситник и Кунец. Успехам учеников аплодируют в мире, а преподаватели чаще остаются за кадром. Но их талант не оставили без внимания.
Их спектакли когда-то смотрел сам Купала, а аплодисменты во время их постановок звучат уже 97-й сезон. Коллектив, в котором служат династиями, а репертуар – белорусская классика. Именно со сцены Купаловского когда-то началась белорусская театральная жизнь. Сегодня это самый современный и оснащенный театр, которому завидуют европейские коллективы. А как признание в Беларуси – спецпремия за вклад в развитие национального театрального искусства.
Гордиться своими возможностями и престижной наградой могут и регионы. Спецпремия Президента уже сегодня уедет в Гомель. За развитие искусства, проведение благотворительных представлений отметили гомельский цирк. А вот Молодечно будет поздравлять с присуждением спецпремии работников Дворца культуры. Награда и коллективу музея-усадьбы Огинского за популяризацию наследия композитора.
Александр Лукашенко сегодня вручает и три специальные премии "Белорусский спортивный Олимп". Их получает редактор "Спортивной панорамы" Руслан Васильев, победительница молодежного чемпионата мира по легкой атлетике Эльвира Герман и тренер по баскетболу из Гродно Александр Шимковяк. Обращаясь к творческой интеллигенции, которая собралась во Дворце Республики, Президент скажет, что заявлять о своем творчестве и успехах стоит без стеснения. Ведь те, кто вносит весомый вклад в духовное возрождение Беларуси, не должны остаться без внимания.
Премия "За духовное возрождение" вручается уже 20 лет. За это время лауреатами стали сотни талантливых и преданных своему делу белорусов. Делу, благодаря которому Беларусь звучит далеко за ее пределами. Культура, спорт, наука, искусство, образование, история…. Результат труда этих людей – не только национальное наследие, но и та самая духовная дипломатия, которой порой так не хватает в современном мире.