7 Марта 2017 21:01

Сегодня, в канун самого главного весеннего праздника, все внимание мужчин приковано к женщинам. Грядущий день 8 Марта - хороший повод сказать слова восхищения, благодарности и преклонения. В Беларуси высоко ценят достижения представительниц прекрасной половины во всех сферах жизни. Но в обществе, как и в семье, истинная гармония создается только совместными усилиями – и женщин, и мужчин. Эти слова, а еще искренние поздравления и комплименты звучали сегодня во Дворце Независимости. Встреча символично объединила два всенародно любимых праздника - 8 Марта и День защитников Отечества, а значит и офицеров, и тех, ради кого они несут службу – прекрасную половину белорусского общества. Повод особый. Президент вручил госнаграды и погоны высшему офицерскому составу. О красивой и праздничной церемонии – Алексей Адашкин.

В этом доме вся жизнь вращается вокруг детей. Собрать в школу, помочь сделать уроки, отвезти на тренировки, погулять, накормить. У Марины Гавруто каждый день расписан по минутам. По образованию она преподаватель музыки, но сейчас в декретном отпуске и с удовольствием проводит уроки для своих любимых учеников.

В этой семье пятеро детей. И у каждого свой характер. Старшая – 11-летняя Габриэлла любит рисовать, занимается в художественном классе. Школьники Себастьян и Эмилия предпочитают плавание и прыжки в воду. Четырехлетняя Николь обожает петь и танцевать. Способности самой маленькой дочери – двухлетней Регины - маме еще предстоит раскрыть. К слову, как признается Марина – она раньше и не мечтала о большой семье.

Главный секрет воспитания – личный пример. Младшие учатся у старших. Николь в школу пойдет через два года, но уже читает и решает задачи. Здесь все делают вместе: готовят, путешествуют, наводят порядок в квартире.

Редкий случай – Марина Гавруто, оставив детей в Бресте, приехала в Минск. Правда, лишь на один день, и по делу государственной важности. Ее и еще двадцать многодетных матерей сегодня утром встречали во Дворце Независимости. Вместе с женщинами приглашение получили и люди в форме.

Накануне праздника 8 Марта Президент по традиции награждает сильных и трудолюбивых женщин. В этом году торжественную церемонию было решено сделать совместной. Вместе с представительницами прекрасного пола сегодня были поощрены и мужчины, которые делают все возможное, чтобы крепкий тыл всегда был под надежной защитой.

До начала торжественной части для всех будущих лауреатов – экскурсия по Дворцу Независимости. Начали с фойе, потом прошли в запомнившийся по переговорам нормандской четверки Зеленый зал. Побывали и в Каминном зале. Здесь за год проходят по две сотни встреч с политиками из всех континентов. Эти интерьеры, знакомые героям дня по телевизионным репортажам, сегодня стали объектами активной любительской фотосъемки.

В Зале государственных наград сегодня было как никогда многолюдно. В списке приглашенных – сорок три фамилии. Сюда попали действительно лучшие люди страны – независимо от профессии и места жительства. Накануне Дня женщин, конечно, преобладали представительницы прекрасного пола. 160 лет назад, 8 марта 1857 года, женщины впервые открыто выступили в защиту своих прав. Этот день положил начало празднику, который стал одним из самых любимых у нас в стране.

За рождение и воспитание пяти и более детей сегодня орденом Матери были награждены женщины из разных городов Беларуси. Все они решили посвятить жизнь, пожалуй, самой сложной, но при этом и самой благодарной профессии. Кстати, многодетных семей в нашей стране становится все больше. Их уже больше 85 тысяч. Во многом именно благодаря личному примеру таких девушек и дам в прошлом году в Беларуси впервые за двадцать лет зафиксировали прирост населения.

Сегодня чествовали и женщин, которые своим трудом подтверждают, что прекрасный пол – совсем не слабый, когда речь идет о профессионализме и самоотдаче. Медали за трудовые заслуги получили учитель информатики, специалист Витебского облисполкома, оператор свиноводческого комплекса и машинист крана.

Елена Бодак уже более тридцати лет работает "на высоте". В Гродно попала по распределению – да так и осталась здесь жить и трудиться. Вырастила двух сыновей. Принимала участие в строительстве жилых домов, промышленных объектов, а еще – детских школ, садов и поликлиник.

А вот Людмила Шавердак уже 24 года работает в Могилевской таможне. Занимается защитой экономических интересов страны на границе. Сегодня она получила звание заслуженного работника этой непростой сферы.

Во Дворце Независимости сегодня поздравляли и офицеров. Тех, кто несет службу во имя и ради прекрасной половины страны. Погоны генерал-майоров из рук Президента получили 9 представителей силовых структур. Только под мирным небом можно строить счастливую жизнь и воспитывать детей – напомнил сегодня Глава государства.

Журналисты называют его покорившим небо. Летать он начал с семнадцати лет. Сначала над Алтайским краем освоил реактивный Л-39. Сегодня продолжает перемещаться в воздушном пространстве – и на вертолетах, и на штурмовиках. В прошлом году смог почти вслепую – с ювелирной точностью – посадить Су-25 на автомобильное шоссе в ночных условиях.

Уже три года Александр Карев возглавляет военную авиацию. Не раз лично участвовал в воздушных парадах. Генерал-майор основал и настоящую авиадинастию. Оба его сына пошли по стопам отца.

Погоны генерал-майора милиции сегодня получил Иван Подгурский. Офицер с декабря прошлого года является первым заместителем министра внутренних дел. Однако он хорошо осведомлен обо всех нюансах службы в криминальной милиции, которую сегодня возглавляет. Начинал генерал-майор со звания командира взвода в отделе охраны. Долгое время работал и оперуполномоченным уголовного розыска.

В обществе, как и в семье, у мужчин и женщин разные роли. Но истинная гармония создается только их совместными усилиями. В этом, пожалуй, главный символизм сегодняшней церемонии во Дворце Независимости.

После признания на высшем уровне эти люди постараются работать и служить еще более усердно. Эти государственные награды получили действительно самые достойные. А для прекрасной половины лауреатов – ордена, медали и почетные звания стали еще и по-настоящему памятным подарком к празднику 8 Марта. В честь всех героев этого дня во Дворце Независимости сегодня состоялся торжественный прием с участием Главы государства.