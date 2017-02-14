Президент: В Беларуси нужно добиться реального улучшения условий для деловой активности

14 Февраля 2017 12:02

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече рабочей группы, которая занимается оптимизацией контрольной деятельности в бизнесе. В ее составе - представители государственных органов и успешные предприниматели. Группа создана в начале этого года. Ежедневно в стране проходит около 450 различных проверок. Президент поставил задачу пересмотреть подходы к назначению контрольных мероприятий, сократить их количество и реорганизовать. Также упрощения требуют и административные процедуры, напрямую влияющие на ведение бизнеса.

Президент поручил участникам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества. Подробности - в наших следующих выпусках.