Президент
28 Декабря 2016 19:04
Президент утвердил решение совета Фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
Глава государства сегодня утвердил решение совета Фонда о поощрении обучающихся и студентов, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности. Данные стипендии получат свыше 180 студентов и курсантов учреждений высшего образования. Денежной премией с вручением нагрудного знака лауреата фонда поощрены победители международных и других олимпиад и конкурсов. Премиями отмечены педагогические и научные работники.
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