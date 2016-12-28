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Президент утвердил решение совета Фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
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28 Декабря 2016 19:04

Президент утвердил решение совета Фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

Глава государства сегодня утвердил решение совета Фонда о поощрении обучающихся и студентов, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности. Данные стипендии получат свыше 180 студентов и курсантов учреждений высшего образования. Денежной премией с вручением нагрудного знака лауреата фонда  поощрены победители международных и других олимпиад и конкурсов. Премиями отмечены педагогические и научные работники.

 

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