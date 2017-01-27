Президент: Усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину

27 Января 2017 21:06

Президент Беларуси считает необходимым усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину. Об этом Глава государства говорил сегодня, назначая руководителей местной вертикали. С этого дня новые управленцы в семи районах Беларуси. Кадровая ротация затронула некоторые областные и горисполкомы. Обновился состав заместителей министров в Минспорта, Минсельхозпроде, в экономическом ведомстве и в Минэнерго. С подробностями Ольга Макей.

Президент не раз говорил, что к подбору кандидатур относится очень тщательно. Поэтому с соискателями на ключевые должности предпочитает встретиться лично. Сегодня во Дворец Независимости пригласили и тех, от кого будет зависеть жизнь белорусских городов, районов и областных центров. Для многих из них этот визит во Дворец Независимости - первый. Поэтому будущие руководители, несмотря на свои прежние статусы, заметно волнуются. Хотя каждый из них с предстоящей работой знаком. Для большинства сегодняшние назначения - это повышение. Но Александр Лукашенко первым делом просит обратить внимание и на тех, кто оставил эти должности вакантными.

Экс-председатель Мстиславльского райисполкома Василий Витюнов, о котором говорит Президент, теперь будет руководить Шкловским районом. Опытный управленец на предыдущей должности успешно работал 8 лет, да и со Шкловским районом хорошо знаком: в свое время на протяжении трех лет занимал пост заместителя председателя райисполкома.

В Могилевской области новые руководители еще у трех райисполкомов. Мстиславльский теперь возглавит Александр Прокопов, Павел Найден - Бобруйский, Константин Жигуцкий - Славгородский. Новый председатель и у Брестского райисполкома - Владимир Сенчук. Главой Ельского стал Владимир Бурмистров.

Новый глава сегодня появился и у Островецкого района. Именно там сейчас развернута самая масштабная и ответственная стройка страны - возведение первой белорусской АЭС. Игорь Шалудин, который до этого момента занимал должность заместителя председателя Сморгонского райисполкома, сменить прописку готов и уже вник в особенности новой работы.

Игорь Шалудин, председатель Островецкого райисполкома: "Сегодня город Островец - сплошная стройка, возводятся больницы, сады, за прошедший год введено 65 тысяч квадратных метров жилья. Район активно развивается. Большой приток населения города, поэтому то, на что обратил внимание Президент, - работа с людьми".

Работа с людьми - одно из важнейших направлений, на которые Президент нацеливает новых руководителей местной вертикали. Именно они лицом к лицу с жителями районов или областных центров. Но важно не только знать о проблемах и помогать в их решении, но и требовать ответной реакции взамен. Как минимум соблюдения порядка.

Сегодня обновился состав областных и горисполкомов. Заместителем губернатора Могилевской области стал Андрей Кунцевич. Руководству региона он хорошо знаком, занимал пост начальника управления идеологической работы, на новой должности будет отвечать за социальную сферу. Вячеслав Дашкевич теперь глава администрации Московского района Бреста. В Гомеле - новый глава администрации Новобелицкого района Сергей Казачок. Октябрьским районом Гродно теперь будет руководить Олег Белинский. По сути, сегодняшние назначения касаются четырех областей Беларуси: Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской. Но темы, которые обсуждает Президент с новыми руководителями, адресованы всей стране. Одна из них - оптимизация. Ведь госслужащий должен иметь достойную зарплату, да и полномочия нужно усилить.

Обращаясь к региональным управленцам, Александр Лукашенко посоветует присмотреться к восстановлению работы районных предприятий, известных в советское время, таких, например, как ПМК или "сельхозтехника", и напомнит о грядущей посевной кампании. Требования все те же: дисциплина, соблюдение технологий и порядок. Ведь правильно организовав работу, можно сократить затраты на 30%. Спрос будет с каждого. Анонсировал Президент и большое совещание по сельскому хозяйству, которое состоится уже скоро.

Наверняка эти поручения пометила и Алла Ломакина. С сегодняшнего дня она заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. Назначен и первый заместитель министра спорта и туризма - им стал Вячеслав Дурнов. Серьезные обновления и в Министерстве экономики. Должность первого зама теперь у Дмитрия Крутого, а Павел Утюпин и Александр Червяков стали заместителями министра экономики. Первый заместитель назначен и в Минэнерго. Теперь это Виктор Каранкевич, его предыдущую должность заместителя министра в этом ведомстве заняла Ольга Прудникова. Новый зампред и в Госкомитете по стандартизации - Дмитрий Барташевич. Анатолий Дорожко с сегодняшнего дня - председатель Комитета госконтроля Гродненской области. Согласованы и руководители важнейших госорганизаций. Белгеодезия отныне под руководством Сергея Забагонского. Станислав Жеромский стал гендиректором ОАО "Гомельстройматериалы". Новый председатель правления и в Белинвестбанке - Андрей Бриштелев. И хотя на встрече с Президентом сегодня присутствовали не все, Глава государства обращается к каждому руководителю. Главное - трудовая дисциплина, работа с людьми, порядок и порядочность. Последнее стало отдельной темой большого мужского разговора.

Впереди выходные. Для назначенных руководителей это возможность, скорее, не отдохнуть, а собраться с мыслями перед стартом трудовой недели в новых должностях. Прощаясь, Президент пожимает руку абсолютно каждому. Это знак особого доверия, которое теперь предстоит оправдать.