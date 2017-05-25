Президент требует отдачи и результатов от белорусского хоккея

25 Мая 2017 12:00

Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании по развитию в стране данного вида спорта. Александр Лукашенко сразу подчеркнул: такое внимание к хоккею не потому, что в этой сфере есть великие достижения или, как принято говорить в обществе, он сам играет в хоккей. Причина в том, что этот вид спорта наряду с футболом наиболее массовый. Глава государства критично высказался о результатах игры национальной хоккейной сборной. Оставляет желать лучшего и игра ведущего клуба страны - минского "Динамо". Александр Лукашенко намерен серьезно разобраться с тем, что происходит, ведь в развитие хоккея в Беларуси вкладываются немалые средства. Cреди важных вопросов – развитие национального чемпионата и подготовка резерва. Напомним, что именно Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году.