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Президент совершает сегодня рабочую поездку в Минскую область
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30 Декабря 2016 12:00

Президент совершает сегодня рабочую поездку в Минскую область

В преддверии Нового года в Беларуси стало традицией уделять особое внимание тем, кто нуждается в помощи и заботе. Президент совершает сегодня рабочую поездку в Минскую область.

В эти минуты Александр Лукашенко посещает Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов. Главе государства уже  доложили о работе этого госучреждения, а также о развитии системы соцобслуживания людей  пожилого возраста и инвалидов. Президент ознакомился с условиями проживания, организации досуга, лечения и реабилитации. Александр Лукашенко также тепло  пообщался с ветеранами. Планируется, что Глава государства ответит на вопросы журналистов. Подробности в наших следующих выпусках.

 

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