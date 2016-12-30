30 Декабря 2016 12:00

В преддверии Нового года в Беларуси стало традицией уделять особое внимание тем, кто нуждается в помощи и заботе. Президент совершает сегодня рабочую поездку в Минскую область.

В эти минуты Александр Лукашенко посещает Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов. Главе государства уже доложили о работе этого госучреждения, а также о развитии системы соцобслуживания людей пожилого возраста и инвалидов. Президент ознакомился с условиями проживания, организации досуга, лечения и реабилитации. Александр Лукашенко также тепло пообщался с ветеранами. Планируется, что Глава государства ответит на вопросы журналистов. Подробности в наших следующих выпусках.