Президент: сокращение поставок российской нефти должно быть замещено альтернативными вариантами

20 Января 2017 15:04

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом сегодня заявил Глава государства, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

Центральной темой стали переговоры по условиям покупки сырой нефти, а также варианты дозагрузки отечественных НПЗ. Как отметил Александр Лукашенко, ситуация в отрасли непростая, но не катастрофическая. Беларусь заранее проработала альтернативные маршруты, изучив их экономическую эффективность. Кроме того, Президенту было доложено о собственной нефтедобыче в Беларуси.

Глава Государства также обсудил с вице-премьером решение кадрового вопроса в нефтехимическом комплексе.