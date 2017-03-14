Президент собрал совещание по подготовке к большому отчету Совмина

14 Марта 2017 19:01

Помимо кадровых решений, Президент сегодня собрал совещание, на котором говорили о подготовке к большому отчету Совмина.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что намерен максимально объективно оценить работу правительства. Предполагается, что встреча пройдет после того, как станут известны результаты первого квартала текущего года. На ней обсудят тенденции и ситуацию в экономике. Отчет Совмина пройдет в расширенном формате. На нем будут присутствовать более 300 человек. В частности, большее представительство Александр Лукашенко рассчитывает видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций - людей, которые видят и знают обстановку на местах.

В 2017 правительство смотрит со "сдержанным оптимизмом". Рассчитывают хоть на минимальный, но рост ВВП. Динамика в экономике наметилась положительная. Хотя последние два года были сложными. Заметно "лихорадило" внешние рынки. Было непросто с продвижением экспорта. Предстоит обсудить все проблемные вопросы. Среди позитивных моментов - удалось не допустить роста цен. Замедление инфляции прогнозируется и в этом году. Курс рубля стабилен – колебания уже не вызывают паники. Нацбанк постепенно снижает ставку рефинансирования. С завтрашнего дня - она опустится до отметки в 15%. Выправляются дела в промышленности и сельском хозяйстве – отрасли начали расти. Сокращается число убыточных предприятий. Но никто не отменял поиск новых драйверов роста для экономики.