Президент совершил рабочую поездку в Минскую область

30 Декабря 2016 19:01

Представители белорусского бизнеса должны активнее участвовать в благотворительных проектах и поддержке стариков и детей.

Такое заявление сегодня сделал Президент в ходе рабочей поездки в Минскую область. Александр Лукашенко посетил в Столбцовском районе Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны и труда и инвалидов. Как отметил Глава государства, уже стало доброй традицией в преддверии Нового года уделять особое внимание тем, кто нуждается в помощи и заботе. За рубежом благотворительностью часто занимаются бизнесмены. Президент поручил проработать соответствующее направление и в Беларуси. Причем, помощь пожилым людям и детям не должна быть эпизодической. Социальная сфера всегда была и будет в центре внимания государства.

Александр Лукашенко ознакомился с условиями проживания, с тем, как организован досуг, лечение и реабилитация ветеранов войны, труда и инвалидов. Глава государства пообщался с пожилыми людьми, проживающими в доме-интернате. Уже после поздравлений и теплого разговора репортеры задали Главе государства несколько вопросов. События в мире, вне которых не может оставаться Беларусь, декабрьские кадровые решения, Год культуры и мечты Президента под Новый год. В этом импровизированном общении были подведены первые итоги года, которые озвучил белорусский лидер.

Президент сориентировал чиновников на то, чтобы средства на поддержку стариков и детей расходовались максимально эффективно. Было доложено о том, как развивается система соцобслуживания людей пожилого возраста и инвалидов в Беларуси, а также о различных формах работы в этой сфере. Детали разговора - сегодня в "Панораме".