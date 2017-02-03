Президент сегодня проведет встречу с представителями общественности и СМИ

3 Февраля 2017 07:05

Президент Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с Президентом". Участие в нем примут около полусотни журналистов и сотня экспертов. Это представители крупных государственных и негосударственных белорусских СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. Впрочем, задать вопрос Главе государства может абсолютно каждый еще в течение 3 часов. Для этого необходимо заполнить форму на сайте belta.by или в соцсетях агентства. О закулисье Большого разговора - Илона Красутская.

Анонс предстоящего Большого разговора с Президентом СМИ выпустили еще в середине недели. Самые громкие заголовки: "Белорусский Президент выходит в соцсети" и "Новый формат общения – спросить что угодно у белорусского лидера может каждый желающий". Содержание вопросов, разумеется, интрига, а вот количество, здесь никуда без журналистской солидарности, нам все же удалось узнать у коллег. За неполных три дня Главе белорусского государства адресовали несколько сотен вопросов. И это не предел. На сайте БелТА или в соцсетях агентства такая возможность доступна еще в течение нескольких часов. В прямом эфире Александр Лукашенко ответит на наиболее актуальные и интересные вопросы.

Говоря прямо, в эпоху информационного пресыщения, где порой трудно отличить правду от пиара, удивить журналистов очень сложно. Но именно честность и откровенность, которые присущи Главе белорусского государства, всегда разжигали неподдельный интерес у сотрудников СМИ. Да и вопросов у акул пера действительно накопилось немало.

Последняя пресс-конференция Главы белорусского государства состоялась два с половиной месяца назад. Тогда Александр Лукашенко более 5 часов общался с российскими журналистами. В то время когда высший истеблишмент по-прежнему практикует общение с представителями массмедиа по принципу вопрос/ответ, Александр Лукашенко уже давно отказался от такого сухого формата пресс-конференций. Большая дискуссия - это личная инициатива белорусского лидера, где нет никаких рамок и закрытых тем.

Публичная презентация такого формата состоялась ровно 2 года назад. Во время январского Открытого диалога Александра Лукашенко с журналистами. С белорусской стороны во встрече приняли участие несколько сотен представителей СМИ. Впрочем, не упустили возможность пообщаться с Президентом и известные мировые медиагиганты. Тогда же был установлен абсолютный рекорд: финальная точка дискуссии – 7 часов 7 минут. Контент-анализ речи белорусского Президента: в приоритете безопасность, экономика, внешняя и социальная политика, внутренние проблемы страны и, безусловно, откровенно Президент всегда рассказывает о самом личном.

Нынешнее мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с Президентом". Большие ожидания у журналистов, равно как и у приглашенных экспертов. Во-первых, абсолютно новый формат. В зале предрекают атмосферу, скорее, деловой встречи или научной конференции, где не обходится без жарких дискуссий. Каждый из участников может рассказать о наболевшем и отстоять свою позицию.

В этот раз напрямую пообщаться с Главой государства сможет более сотни медийных лиц. Руководители белорусских телеканалов, радиостанций, информагентств, интернет-изданий и зарубежных массмедиа. А еще многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений и негосударственных СМИ. Они представляют все регионы страны.

Зная предельную откровенность и коммуникабельность белорусского Президента, никто не берется загадывать, сколько продлится дискуссия. Учитывая, что Глава государства никогда не ограничивал во времени и количестве вопросов, многие журналисты готовят резервные. Планируется, что прямая трансляция начнется в 10 утра на "Беларусь 1", спутниковом "Беларусь 24" и Первом национальном канале Белорусского радио. Телеверсию встречи в вечернем эфире покажут белорусские телеканалы.