Президент: Развитие деревообработки в Беларуси имеет большие перспективы

12 Апреля 2017 07:00

Развитие деревообработки в Беларуси имеет большие перспективы. Об этом накануне заявил Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область. Лидер ознакомился с ходом весенне-полевых работ в совхозе "Исток" Речицкого района. В юго-восточном регионе засеяно более 40 процентов площадей. Глава государства обратил особое внимание на необходимость жесткого соблюдения технологий для эффективного ведения сельского хозяйства.

Президент посетил также предприятие "Речицадрев", где представили выполнение поручений по модернизации завода. Александр Лукашенко ознакомился с современными процессами производства ДСП и мебели, а затем пообщался с коллективом. Среди актуальных тем - безопасность, развитие малых городов, перспективы деревообработки и рост зарплат.

Кроме того, как отметил Президент, в ближайшее время в Беларуси примут кардинальные решения по крупному и малому бизнесу.