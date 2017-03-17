Президент провел совещание по вопросу оптимизации численности работников госорганов

17 Марта 2017 21:04

Сокращать не столько людей, сколько лишние функции. Борьба с бюрократизмом и волокитой, но поступательно, не выкидывая высококлассных специалистов на улицу. Есть ли лишние люди во властной вертикали и как оптимизируют госаппарат до конца года - с совещания у Главы государства Андрей Кривошеев.

Бюрократия - ровесница и один из приводных ремней цивилизации. Это доказали еще великие древние Египет и Китай. Мудрость Поднебесной гласит: на плечах бюрократии покоится мощь цивилизации, но под ее весом трещат спины людей. Отсюда и 2 главных критерия для системы госуправления: эффективность и компактность. Никаких лишних функций, дисциплина, исполнительность и число принимающих решения лаконично. Ровно столько, сколько здесь и сейчас со всеми электронными правительствами, одним окном, снижением контроля и проверок бизнеса, нужно обществу и государству для развития.

Каждому времени в истории своя бюрократия. Это и белорусский принцип. В 90-ые госаппарат создавали с нуля, был только постсоветский, завязанный на госплан и Москву. В 2000-ые выстраивали полномочия и чистили дублирующие. Новое время - это антикризисный менеджмент, либерализация, сокращение нагрузки на бизнес и бюджет. Отсюда повышенный спрос к Академии управления, электронным технологиям и системная чистка лишних функций. Вспоминаем: лицензирование, новый строительный кодекс - борьба с долгостроями, электронный документооборот, обращения граждан, личные приемы, горячие линии. И лишь потом сокращение числа госуправленцев. При этом высший уровень власти сокращение начал с себя, на треть в Администрации Президента. Сегодня готовится новый указ и его контуры: брать не числом, а умением - задает Глава государства.

Белорусская бюрократия - далеко не худшая в мире и на континенте. А с учетом нагрузки и качества госуправленцев выглядит и вовсе достойно. Обходится в разы дешевле, чем у партнеров из Содружества. Дисциплина решений, скорость их прохождения по вертикали власти, работа с людьми - порой даже выше, чем у партнеров из Евросоюза. При несопоставимости зарплат, скажем, с брюссельскими. Впрочем, никаких рывков не обещает и новый этап оптимизации. Как поясняет премьер-министр, в Беларуси доходы чиновников не оторвутся от экономики и бюджетного сектора.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: "Резких движений не будет, но будет абсолютно выверенная траектория по оптимизации деятельности госслужащих. Эту работу Президент поручил провести очень внимательно и корректно, чтобы ни в коем случае не обидеть людей, не сократить кого-то несправедливо или недооценить их работу".

Оптимизировать прежде функции, а уже потом структуры, это требование Президента и запрос общества. Скажем, если один чиновник дает справку, другой справку на справку, а третий проверяет первых двух, то отмена этой бумаги или замена ее документом электронным из единой базы данных втрое сокращает и затраты, и волокиту. К тому же, электронный документ не попросит взятку, не забудет о поручении и не выкрутит бизнесу руки проверками. Но этот процесс должен идти плавно. В министерствах и региональной власти - прекрасные управленцы, государство вложило в их компетенцию серьезные деньги, и просто выгнать их на улицу - все равно, что отрезать из единого организма страны орган управления.

Особой тщательности требуют органы власти на местах. Они ближе всего к людям, решают тактические задачи села, поселков и райцентров. Это на их плечах держится вся республика, при весьма скромных штатах.

Тезис о том, что каждый управленец и госслужащий в регионах, на местах, должен быть на своем месте, полностью подкрепляет опыт Минского района. Один из самых густонаселенных и активно развивающихся в стране. Например, в Боровлянском сельсовете или городе Заславле - в сумме это почти 70 тысяч человек - всего по дюжине управленцев. Выходит на каждого по 5,5 тысячи человек. Но даже для таких демографически весомых уголков Беларуси этого достаточно. У каждого госслужащего - конкретные задачи и ответственность. А работа зачастую далека от комфортного кабинетного формата.

Одной из задач указа об оптимизации станет и престижность госслужбы. Нерационально, когда, поднимаясь по карьерной лестнице, специалист порой теряет в зарплате, приобретая в ответственности. Это бьет по репутации и создает дефицит кадров, особенно на поселковом и районном уровне. Перекос премьер-министр обещает исправить.

Также спокойно и взвешенно пройдет и очередной этап оптимизации. Указ дошлифуют в течение года, его основные контуры сегодня одобрил Президент. В мире, где возрастает роль государств, а "невидимая рука рынка" от США до Японии все чаще проигрывает в эффективности видимой паре рук опытного госуправленца - это абсолютно логичный шаг.