Президент
13 Июня 2017 12:02
Президент провел встречу с главой Сбербанка России
Сбербанку предложено расширять поле деятельности на белорусском рынке. Президент сегодня провел встречу с главой крупнейшего банка России.
Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили ситуацию, которая сложилась в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы в Беларуси и России. На встрече также присутствовал российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Отдельной темой переговоров стало развитие отношений со Сбербанком, у которого в Беларуси работает дочерняя структура “БПС-Сбербанк”. Сегодня финансовый холдинг - крупнейший инвестор в белорусскую экономику.
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