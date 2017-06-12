Президент провел встречу с главой Сбербанка России

13 Июня 2017 12:02

Сбербанку предложено расширять поле деятельности на белорусском рынке. Президент сегодня провел встречу с главой крупнейшего банка России.

Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили ситуацию, которая сложилась в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы в Беларуси и России. На встрече также присутствовал российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Отдельной темой переговоров стало развитие отношений со Сбербанком, у которого в Беларуси работает дочерняя структура “БПС-Сбербанк”. Сегодня финансовый холдинг - крупнейший инвестор в белорусскую экономику.