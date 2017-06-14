Президент провел встречу и с председателем совета директоров ABH Holdings

15 Июня 2017 15:02

Президент Александр Лукашенко сегодня провел встречу и с председателем совета директоров ABH Holdings. Инвестиционная компания входит в наблюдательный совет "Альфа-Групп". По предложению Главы государства эта влиятельная российская компания должна быть шире представлена в Беларуси, работая в интересах двух стран. Петр Авен поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи и рассказал о развитии бизнеса в нашей стране.

"Альфа Групп" – один из крупнейших частных финансовых консорциумов нашего партнера по Союзному государству. Группа компаний работает преимущественно на рынках России и СНГ. Одно из направлений деятельности – инвестиции в банковскую сферу.