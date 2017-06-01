Президент провел совещание по вопросам развития нефтеперерабатывающей отрасли

1 Июня 2017 19:00

Преодолеть спад в нефтепереработке. Такую задачу сегодня поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во Дворце Независимости состоялось совещание, посвященное развитию важнейшей для страны отрасли. Это направление играет стратегическую роль в экономике. Доля нефтепереработки в промышленности составляет более 13 %, в экспорте — около 17.

В модернизацию НПЗ государство вложило немалые деньги, однако должной отдачи до сих пор не получено. Переработка углеводородов серьезно зависит от ситуации на мировом рынке, где в последние годы наблюдаются частые колебания цен на сырье и готовую продукцию.

Основное направление для экспорта белорусских нефтепродуктов – это Евросоюз. Крупными покупателями нашей продукции также являются Украина и Россия. Ускорение модернизации предприятий отрасли – вопрос жизненно важный для дальнейшего развития нефтепереработки в Беларуси. Технологическое обновление повысит качество продукции и улучшит экономику.

Игорь Ляшенко, председатель концерна "Белнефтехим": "Самая главная трудность в том, что рынки перегружены поставками как нефти, так и нефтепродуктов. Все это ведет к снижению маржинальности. В этих непростых условиях нашим НПЗ приходится изыскивать средства на реализацию инвестиционных проектов. Наблюдаются тенденции, и мировая статистика говорит о том, что уже через 4-5 лет станут ощутимы процессы снижения потребления нефтепродуктов. Поэтому предприятия занимаются разработкой долгосрочных инвестиционных проектов, которые позволят диверсифицировать получаемые потоки от традиционных дизеля и бензина в направлении нефтехимии".

Модернизация белорусских НПЗ завершится в 2019 году. Цена вопроса – миллиард 200 миллионов долларов. На эти цели могут быть направлены и кредитные ресурсы, в том числе из Китая. Об этом шла речь во время недавнего визита Президента Беларуси в Пекин. Более подробно о сегодняшнем разговоре у Президента - в "Панораме" в 21:00.