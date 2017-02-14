Президент
15 Февраля 2017 07:02
Президент провел совещание по оптимизации контрольной деятельности
Необходимо добиться реального улучшения условий для бизнеса в Беларуси и раскрепощения деловой инициативы граждан.
Президент накануне провел совещание с рабочей группой по оптимизации контрольной деятельности. Упрощения требуют административные нормы, напрямую влияющие на ведение бизнеса. Александр Лукашенко поручил пересмотреть перечень требований к субъектам хозяйствования. Часть установленных норм может быть отменена.
Рабочая группа должна выработать и представить Президенту конкретные предложения до конца первого квартала. Подготовка должна носить открытый, публичный характер - с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.
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