Президент провел совещание по оптимизации контрольной деятельности

15 Февраля 2017 07:02

Необходимо добиться реального улучшения условий для бизнеса в Беларуси и раскрепощения деловой инициативы граждан.

Президент накануне провел совещание с рабочей группой по оптимизации контрольной деятельности. Упрощения требуют административные нормы, напрямую влияющие на ведение бизнеса. Александр Лукашенко поручил пересмотреть перечень требований к субъектам хозяйствования. Часть установленных норм может быть отменена.

Рабочая группа должна выработать и представить Президенту конкретные предложения до конца первого квартала. Подготовка должна носить открытый, публичный характер - с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.