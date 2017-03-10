Президент провел совещание по итогам деятельности правоохранительных органов

10 Марта 2017 15:01

Обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в стране в целом стабильная и контролируемая. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

Во Дворце Независимости сегодня максимально широко представлены все ветви власти. Это главное отличие совещания от традиционных встреч. Александр Лукашенко отметил, что преступность за последние 10 лет снизилась вдвое, растет и раскрываемость преступлений. По мнению Главы государства, один из важнейших акцентов в работе правоохранительных органов - это профилактика преступлений.

Одна из тем большого совещания - оптимизация правоохранительной и судебной систем. Однако это не самоцель, отметил Президент. Главная задача - повысить качество госуправления и поднять его на новый, современный уровень.

Станислав Зась, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: "Та система госорганов по обеспечению национальной безопасности, которая создана в стране, она, на наш взгляд, является достаточно эффективной. Поэтому кардинальных принципиальных изменений эта система не требует. По каждому ведомству работа организована, она проводится в первую очередь по избавлению от второстепенного, ненужного, устаревшего, но существенных изменений не нужно, на наш взгляд".

Александр Лукашенко отметил, что требования к работе правоохранительной системы будут только повышаться. Немаловажными Президент считает вопросы исключения дублирования и формализма в работе силовиков. Подробности большого совещания в следующих выпусках.