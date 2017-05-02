2 Мая 2017 21:10

Сегодня Президент провел совещание о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономики. Речь идет о новациях в законодательстве. Это дополнительный механизм погашения долгов, введение современных форм учета платежей в транспортной сфере и совершенствование оборота табачных изделий и электронных сигарет. Как подчеркнул Глава государства, надуманности быть не должно. Реформ ради реформ не нужно. Все подробности - у Натальи Бреус.

Сразу несколько правовых новаций. С таким предложением сегодня были представители правительства и министерств на докладе у Президента. Любое изменение в законодательстве должно быть оправдано и приносить заметный социальный и экономический эффект государству. Такое ключевое требование назвал Александр Лукашенко.

Конечно, сегодня правительственный блок сконцентрирован на главных вопросах: развитии предприятий, занятости людей, повышении уровня заработной платы. В зоне внимания остаются и цены. На этом фоне обсуждаемые во Дворце Независимости вопросы кажутся уже не такими глобальными. Но глобальное зависит и от точечных решений в экономической жизни. Как профилактический медосмотр порой помогает вовремя заметить и не дать развиться серьезной болезни, так и своевременные правовые корректировки - подспорье реальному сектору. Ну, а такое открытое обсуждение важных для общества вопросов уже вошло в обычную практику Президента.

По линии Минфина предлагается внедрение на рынке страны новой схемы финансирования. Кстати, позволит вздохнуть производителям свободнее. Теперь банки и предприятия смогут продавать дебиторскую задолженность. Партнеры по евразийской интеграции - Россия и Казахстан - вовсю ею пользуются.

Вот такой законный способ превратить долги в реальные средства. То есть получить живые деньги на свое развитие или модернизацию. В последнее время именно дебиторка - ахиллесова пята белорусских предприятий. Не только таких гигантов, как Тракторный завод, например, но и производителей поменьше. Часто бывает: вроде и товар поставили, а финансов еще нет. А время, как известно, деньги.

Большой потенциал кроется в развитии транзитной привлекательности Беларуси. Уже давно говорят, используем не на все 100. Шаг в этом направлении - внедрение многофункциональных топливных карт.

То есть раньше такой картой можно было только оплатить проезд на дорогах. За топливо юрлица рассчитывались более привычными чипами. Теперь пластик станет универсальным и многофункциональным - с его помощью можно будет рассчитаться и за другие услуги, товары на заправках. То есть сразу все в одном. То, что куратором проекта выступает профильный концерн, станет страховкой для потребителей.

Если механизм прозрачный, решение своевременное и удобное для жизни и бизнеса, Президент только за! Этот акцент, сделанный Главой государства во время обсуждения правовых корректировок, актуален для всех сфер.

Сразу два ведомства лоббируют антитабачное законодательство - Минздрав и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Подготовлен проект декрета. Пришлось учитывать и веяние времени - все популярнее становятся электронные гаджеты для курения. ВОЗ не определилась, насколько такие ингаляторы вредны, но медики уже бьют тревогу.

Вейпинги - так называют использование электронных сигарет - уже запрещены в Таиланде, Норвегии, Турции и Сингапуре. Следующие, кто собирается скорректировать законодательство, - Китай и Эмираты. Для кого-то парогенератор - возможность отказаться от табака. А для подростков такой девайс в свободном доступе может стать первым шагом к вредной привычке.

Можно долго разбираться - тут больше экономики или все-таки заботы о здоровье. Но решено оградить несовершеннолетних от возможности свободно купить электронные сигареты. Планируется запретить их рекламу. С 2019 намерены ввести лицензирование импорта, хранения и торговли жидкостями для таких систем курения. Также будут определены места, где можно реализовывать данные устройства. Да и в целом требования к продаже и потреблению табачных изделий будут только жестче. Такой тренд и в соседней России. У нас предлагается запретить продажу табачных изделий вне специальных отделов в магазинах. А чуть позже вне закона станут и сигаретные полки над кассами. Больше станет мест, где будет ограничено курение.

Проект декрета доработают. Впрочем, как и документы в финансовой транспортной сфере. Но в целом предложения правительства нашли поддержку на высшем уровне.