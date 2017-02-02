Президент привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси

2 Февраля 2017 15:06

На верность Основному закону страны: сегодня во Дворце Независимости прошла церемония принятия присяги. Ее принял судья Конституционного суда Виктор Рябцев.

Такой ритуал случается лишь однажды за время срока полномочий юристов, которые призваны защищать гарантированные Конституцией права и свободы белорусов. Церемония проходит в присутствии Президента, а также руководителей обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов.

Президент вручил судье удостоверение, а также подарочный экземпляр Конституции. Глава государства попросил Виктора Рябцева быть надежным стражем соблюдения Основного закона нашей страны. Александр Лукашенко также прокомментировал возможность введения в Беларуси должности омбудсмена, то есть уполномоченного по правам человека.

В составе Конституционного суда 12 судей. Срок полномочий этих специалистов в области права - 11 лет. Главная задача - проверка на соответствие Конституции всех законов, принятых парламентом, до их подписания Президентом. В прошлом году были исследованы более пяти десятков документов. Конституционный суд также работает над устранением пробелов в нормативных актах.