Президент принял верительные грамоты от новых руководителей дипломатических миссий в Беларуси

2 Мая 2017 12:02

Во Дворце Независимости собрались 12 представителей стран Европы, Азии и Африки. Для каждого дипломата у Александра Лукашенко отдельное напутствие. Но главная объединяющая идея - официальный Минск открыт для всех партнеров и готов к любым взаимовыгодным проектам. Этот год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. У Беларуси появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы, отметил Президент.

Нынешний год для белорусской дипломатии особенный - большинство дипотношений Беларусь установила 25 лет назад. И эти четверть века - серьезный фундамент и для политики, и для экономики. И сегодня же Глава государства заслушал доклад о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономики. Подробности рабочего дня Президента - в следующих выпусках.