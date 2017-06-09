Президент принял участие в торжественной церемонии открытия выставки "Экспо-2017" в Астане

9 Июня 2017 19:03

Здесь свои экономические возможности представили больше 100 государств, в том числе и Беларусь. Особенность нашего павильона - максимальная интерактивность. Информацию о разработках через специальный терминал можно отправить прямо на свой смартфон. В числе экспонатов - электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии и широкая линейка светодиодных технологий. Белорусская экспозиция гармонично вписалась в тематику нынешнего Экспо - "Энергия будущего". Наша страна использует выставку и для продвижения товаров, и для поиска инвесторов. Одно из центральных мест занимает площадка с демонстрацией возможностей Индустриального парка "Великий камень". Проект вызывает большой интерес у гостей форума. Ведь государства - участники Шанхайской организации сотрудничества тесно связаны с масштабной китайской инициативой нового Шелкового пути. Вип-гостей Экспо президент Казахстана встречал лично. Александр Лукашенко прибыл на церемонию открытия в числе первых. После протокольного совместного фото, лидеры оценили экспозицию выставки. Также с приветственным словом к гостям форума обратился президент Казахстана.

Церемония открытия завершилась театрализованным представлением, лазерным шоу и красочным фейерверком. Подробнее о событиях в Астане смотрите в большом репортаже "Панорамы".