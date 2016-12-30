Президент: Представители белорусского бизнеса должны активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей

30 Декабря 2016 15:00

Представители белорусского бизнеса должны активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей. Такое заявление сделал сегодня Президент в ходе рабочей поездки в Минскую область. Александр Лукашенко посетил в Столбцовском районе Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов. В преддверии Нового года уже стало доброй традицией уделять особое внимание тем, кто нуждается в помощи и заботе. За рубежом благотворительными делами часто занимаются бизнесмены. Глава государства поручил проработать соответствующее направление и в Беларуси. Причем помощь пожилым людям и детям не должна быть эпизодической. Уже после поздравлений и теплого общения с ветеранами войны и труда репортеры задали Главе государства несколько вопросов. Мировые события, которые повлияют на Беларусь, декабрьские кадровые решения, Год культуры и мечты Президента под Новый год. В этом импровизированном общении можно услышать первые итоги года, которые озвучил белорусский лидер. В частности, отвечая на вопрос о кадровых перестановках с упором на социальный блок, Александр Лукашенко подчеркнул, что эта сфера всегда была и будет в центре внимания государства.

Александр Лукашенко ознакомился с условиями проживания, с тем, как организован досуг, лечение и реабилитация ветеранов войны, труда и инвалидов. Глава государства пообщался с пожилыми людьми, проживающими в доме-интернате. Президент сориентировал чиновников на то, чтобы средства на поддержку стариков и детей расходовались максимально эффективно. Было доложено о том, как развивается система соцобслуживания людей пожилого возраста и инвалидов в Беларуси, а также о различных формах работы в этой сфере.