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Президент поздравил с 23 Февраля
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23 Февраля 2017 09:00

Президент поздравил с 23 Февраля

Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С 23 Февраля солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины.

Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов.

Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной. Своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.

  

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