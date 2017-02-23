Президент поздравил с 23 Февраля

23 Февраля 2017 09:00

Сегодня Беларусь отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С 23 Февраля солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, ветеранов поздравил Президент Александр Лукашенко.

Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины.

Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов.

Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной. Своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.