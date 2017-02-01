Президент поздравил коллектив Республиканского театра белорусской драматургии с 25-летием

Президент
1 Февраля 2017 09:06
Президент поздравил коллектив Республиканского театра белорусской драматургии с 25-летиемПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Республиканского театра белорусской драматургии с 25-летием со дня основания учреждения. "Несмотря на молодой возраст, театр заявил о себе творческим поиском и смелым экспериментом, выработал свой отличительный эстетический стиль. На его сцене воплощены лучшие произведения классических и современных авторов", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что коллектив театра вносит значительный вклад в пропаганду национальной и мировой драматургии, создает интересные спектакли, которые пользуются признанием публики и побеждают на международных конкурсах.
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