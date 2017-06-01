Президент поставил задачу преодолеть спад в нефтепереработке

1 Июня 2017 12:00

Преодолеть спад в нефтепереработке - такую задачу сегодня поставил Президент Александр Лукашенко.

Во Дворце Независимости прошло совещание, посвященное развитию важнейшей для страны отрасли. Это направление в экономике играет стратегическую роль. Доля нефтепереработки в промышленности составляет более 13%, а в экспорте - около 17%. В модернизацию НПЗ государство вложило немалые деньги, однако должной отдачи до сих пор нет. Переработка углеводородов серьезно зависит от ситуации на мировом рынке, где в последние годы наблюдаются частые колебания цен на сырье и готовую продукцию. Как повысить эффективность предприятий отрасли и улучшить их экономику - об этом сегодня говорили во Дворце Независимости.

Подробности совещания по нефтепереработке в наших следующих выпусках.