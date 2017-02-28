Президент посетил Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей

28 Февраля 2017 15:00

Присуждение государственных наград за научные труды не должно носить формального характера. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко во время посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей 9-й городской клинической больницы Минска. В фойе клиники организована экспозиция, где представлены ноу-хау 12 претендентов на получение госпремий в области науки и техники прошлого года. Это, по сути, лучшие инновационные достижения нашей страны, которые позволяют успешно развиваться в различных сферах. Глава государства детально ознакомился со всеми разработками.

В списке соискателей государственных премий – и коллектив Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей. Президент сегодня ознакомился с новыми медицинскими технологиями, внедренными в работу клиники, и пообщался с его сотрудниками и пациентами. Подробности в наших следующих выпусках.