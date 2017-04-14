17 Апреля 2017 07:04

По традиции в эти светлые дни Глава государства бывает в регионах и праздник Воскресения встречает в небольших церквях. Накануне Президент посетил храм Преображения Господня в городе Барань под Оршей. Александр Лукашенко ознакомился с праздничным убранством церкви. Вместе с сыном Николаем лидер присутствовал на пасхальном молебне и поставил свечу у иконы.

Президент и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий обменялись подарками. Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Иисус Христос Вседержитель". Она написана в стиле ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы. Архиепископ преподнес Президенту икону Александра Невского. Затем Глава государства поздравил прихожан с праздником и пообещал, что регион получит дополнительную экономическую поддержку.