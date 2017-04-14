Президент посетил храм Преображения Господня в городе Барань

16 Апреля 2017 15:00

Верующие всего мира сегодня отмечают Воскресение Христово. В этом году даты Пасхи по григорианскому и юлианскому календарям совпали, поэтому радость торжества разделяют и православные, и католики.

Сотни людей собрались у храма Преображения Господня в городе Барань (под Оршей). По случаю праздника церковь посетил Президент Александр Лукашенко. В эти светлые дни Глава государства по традиции бывает в регионах и праздник Пасхи встречает в небольших церквях. В этом году Александр Лукашенко приехал на свою малую родину. Глава государства родился неподалеку, в городском поселке Копысь Оршанского района. Александр Лукашенко ознакомился с праздничным убранством церкви. Вместе с сыном Николаем присутствовал на пасхальном молебне и под праздничные песнопения поставил свечу у иконы.

По христианской традиции Президент и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий обменялись подарками. Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Иисус Христос Вседержитель". Она написана в стиле ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы. Архиепископ преподнес Президенту икону Александра Невского. Затем Глава государства поздравил собравшихся у Преображенского храма верующих и всех белорусов с праздником. И пообещал жителям города, что регион получит дополнительное экономическое развитие.

В светлый праздник Пасхи христиан всего мира объединяет вера в лучшее. Всем белорусам Президент пожелал мира и крепкого здоровья.