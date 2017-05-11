Президент
12 Мая 2017 12:00
Президент поручил усовершенствовать структуру сельхозпроизводства в северных районах Беларуси
Об этом Глава государства заявил сегодня, принимая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти. Белорусский лидер интересовался ситуацией на селе, особенно в Витебской области, в связи с погодными условиями. Как доложили Президенту, ситуация достаточно сложная как из-за осадков, так и из-за температуры, что отрицательно влияет на темпы полевых работ. Вместе с тем особого вреда уже посеянным площадям заморозки и выпавший снег не нанесли. Подробнее в следующих выпусках новостей.
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