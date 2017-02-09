Президент поручил урегулировать вопросы передачи в доверительное управление имущества УП

10 Февраля 2017 07:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно урегулировать проблемные вопросы вокруг передачи в доверительное управление имущества унитарных предприятий. Накануне на совещании у Главы государства обсуждались

новые подходы по повышению эффективности деятельности белорусских предприятий. На рассмотрение Президента был внесен подготовленный правительством проект указа. Речь идет о новом менеджменте, так называемом институте доверительного управления. Цель нововведения - вывести на стабильную работу нерентабельные - убыточные предприятия. По конкурсу сроком до 5 лет они передаются в доверительное управление. Контроль по-прежнему остается за государством. В случае надлежащего выполнения условий договора временный управляющий вправе стать собственником. Указ предусматривает освобождение от земельного налога и арендной платы за участки и налога на недвижимость. Главное требование Главы государства - доскональный расчет и целесообразность всех предлагаемых новшеств.

По итогам совещания Президент поручил оперативно найти оптимальное решение и урегулировать обозначенные проблемные моменты. Напомню, предлагаемый проект указа может коснуться более 2 тысяч госорганизаций, в их числе свыше 350 - сельскохозяйственные.